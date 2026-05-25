自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳家朗／關於紡織（節錄）

2026/05/25 05:30

◎陳家朗◎陳家朗

◎陳家朗

那聲音便沿著我的脊椎，攀附到我的腦袋

耳朵。我聽著那聲音

一直往前騎往前騎――月亮

是一個極大的線球。月亮的光的線。我滿是汗的

身體反著光，更多的光線便冒在我身上

我心裡的沉重

慢慢分解成我身上的雨滴

我身上的水窪

水窪的

光的布疋。毛髮變成線頭而肌肉纖維

全都化成了線，但是我

愈是靠近月亮，月亮就退得愈遠……

它一邊退一邊拉扯著

我身上的光線――像有時候動人的淚的線

拉扯著一個人走――或者是

我意識到了它其實

在很深很深的地方

一個發著光的深淵

在我眼睛的倒映裡卻成了，一個光的針孔

線統統自那裡穿過……直到我身體

的線都被拉盡了，整個身體都被

拆開，我完全融入了月色之中。織布機

仍唧唧地響著：

深淵裡有人在織布，塞在心裡的東西全都掉了出來――水窪被

輪子切開之後散落本來塞在內裡的水珠

――那是一種充滿舒適的

消滅

而數小時後日出，地上水窪的光的布疋

將被織得愈來愈

廣闊，大部分的黑暗

會被織進同一疋光裡，就像我全身化成光線消散

我愉悅在於

與地上的一切完成了一疋大布疋

而織布機順著便要紡織下一疋，對著

下一個人

的眼睛，有一個被照亮的針孔……

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中