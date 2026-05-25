【自由副刊】 陳家朗／關於紡織（節錄）

◎陳家朗

◎陳家朗

．

那聲音便沿著我的脊椎，攀附到我的腦袋

耳朵。我聽著那聲音

一直往前騎往前騎――月亮

是一個極大的線球。月亮的光的線。我滿是汗的

．

身體反著光，更多的光線便冒在我身上

我心裡的沉重

．

慢慢分解成我身上的雨滴

我身上的水窪

水窪的

光的布疋。毛髮變成線頭而肌肉纖維

全都化成了線，但是我

．

愈是靠近月亮，月亮就退得愈遠……

它一邊退一邊拉扯著

我身上的光線――像有時候動人的淚的線

拉扯著一個人走――或者是

我意識到了它其實

在很深很深的地方

一個發著光的深淵

在我眼睛的倒映裡卻成了，一個光的針孔

線統統自那裡穿過……直到我身體

．

的線都被拉盡了，整個身體都被

拆開，我完全融入了月色之中。織布機

仍唧唧地響著：

深淵裡有人在織布，塞在心裡的東西全都掉了出來――水窪被

請繼續往下閱讀...

輪子切開之後散落本來塞在內裡的水珠

――那是一種充滿舒適的

消滅

．

而數小時後日出，地上水窪的光的布疋

將被織得愈來愈

廣闊，大部分的黑暗

會被織進同一疋光裡，就像我全身化成光線消散

我愉悅在於

與地上的一切完成了一疋大布疋

．

而織布機順著便要紡織下一疋，對著

下一個人

的眼睛，有一個被照亮的針孔……

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法