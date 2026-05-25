限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【自由副刊】 陳家朗／關於紡織（節錄）
◎陳家朗
◎陳家朗
．
那聲音便沿著我的脊椎，攀附到我的腦袋
耳朵。我聽著那聲音
一直往前騎往前騎――月亮
是一個極大的線球。月亮的光的線。我滿是汗的
．
身體反著光，更多的光線便冒在我身上
我心裡的沉重
．
慢慢分解成我身上的雨滴
我身上的水窪
水窪的
光的布疋。毛髮變成線頭而肌肉纖維
全都化成了線，但是我
．
愈是靠近月亮，月亮就退得愈遠……
它一邊退一邊拉扯著
我身上的光線――像有時候動人的淚的線
拉扯著一個人走――或者是
我意識到了它其實
在很深很深的地方
一個發著光的深淵
在我眼睛的倒映裡卻成了，一個光的針孔
線統統自那裡穿過……直到我身體
．
的線都被拉盡了，整個身體都被
拆開，我完全融入了月色之中。織布機
仍唧唧地響著：
深淵裡有人在織布，塞在心裡的東西全都掉了出來――水窪被
請繼續往下閱讀...
輪子切開之後散落本來塞在內裡的水珠
――那是一種充滿舒適的
消滅
．
而數小時後日出，地上水窪的光的布疋
將被織得愈來愈
廣闊，大部分的黑暗
會被織進同一疋光裡，就像我全身化成光線消散
我愉悅在於
與地上的一切完成了一疋大布疋
．
而織布機順著便要紡織下一疋，對著
下一個人
的眼睛，有一個被照亮的針孔……
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應