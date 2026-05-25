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【自由副刊．你好我吃一點】 朱宥勳／李渝的湯麵

2026/05/25 05:30

◎朱宥勳◎朱宥勳

◎朱宥勳

李渝的名作〈夜琴〉，與他的丈夫郭松棻之〈月印〉，同樣是描寫戰後初期「知識分子之殞落」的作品。兩篇小說猶如鏡像，都從「寡婦」視角出發，去寫有理想的丈夫，經歷二二八到白色恐怖的變局，最終被政治抹殺。然而，兩作最大的差異，除了〈夜琴〉採取外省視角、〈月印〉採取本省視角，更在於食物：〈月印〉飲食不多，李渝的〈夜琴〉卻幾乎從頭煮到尾。

〈夜琴〉的女主角與教師丈夫來台，日日煮食持家。煮什麼？是丈夫愛吃的「紅豆稀飯加白糖」，食物本身就充滿外省風味。丈夫因為政治案件失蹤後，女主角頓失所依，只能往教會求取心靈依靠。愛爾蘭籍神父在夜深人靜之時，會調製飲料給女主角：黑咖啡、酒、鮮奶油，這杯撫慰人心之物，正是來自神父家鄉的愛爾蘭咖啡。

不過，說到〈夜琴〉最動人的食物，絕對是結尾那碗湯麵了。丈夫失蹤後，女主角在一家麵店餬口，忍受老闆交代的粗重工作。某天打烊前夕，一名奇妙的客人進到店來。女主角細心備餐，卻忍不住偷看：「側面倒是有點像呢。這樣突然回來，假裝客人似地叫碗麵，慢慢地吃，讓自己慢慢地發現，給自己一個驚喜，也未必是不可能的。」李渝文字細緻，慢慢堆高期望，彷彿王寶釧苦守寒窯的戒嚴版本。也許，真是失蹤的丈夫回來了？然而客人吃完麵卻逕直離去，這是女主角與讀者的第一次失望。

更殘忍的是：還有第二次失望。打烊之後，女主角獨自收店、抱著大鋁鍋回家。路上，一個男人的身影靠近，接過鍋子、挽上女主角的手，幾句溫柔言語……所以，剛剛的客人，真是回鄉的薛平貴了？然而，場景倏然一轉，李渝冷靜寫下：「那是十多年前的事了。」一切身影均是幻影，只是一碗一碗湯麵努力延續下來的日常中，無法割捨的眷戀。這還沒完。再往後幾段，女主角左顧右盼，確定夜晚的街上空無一人，小說竟以這句話作結：

「黑暗的水源路，從底端吹來水的涼意，聽說在十多年以前，那原是槍斃人的地方。」

湯麵帶來了霧氣與幻影，而當一切散去之後，卻是最不堪的地景。是丈夫失蹤了，還是女主角寧可相信丈夫失蹤呢？〈夜琴〉清清淡淡，就給了我們時代的圖窮匕見，無窮餘韻裡，全是死亡的暗影。●

■【你好我吃一點】隔週週一見刊。

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