【家庭plus．親子會客室】教育學習 善用AI

圖／達志影像

文／林彥佑

自從AI風潮以及深偽技術崛起之後，許多師長都被AI搞得「真假難辨」。有的家長甚至跟孩子說，不會寫、不知道的，就直接問AI就好了。

其實，站在教育的立場，不能說家長的想法不對，在某個程度上，也是善用科技的一環，然而，站在教師的立場，我們更希望孩子可以自己先思考、查找不同的網站、搜尋不同的資料，再統整、歸納出哪些才是自己所想要的。這種種的歷程，都是一種學習，也是一種極為重要的思考。

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說實在的，身為教師的我們，也經常把AI運用在課程上。比方說，被賦予一個SEL（社會情緒學習）的任務，要完成一些工作計畫，還有課程的內容等等，有了AI，減輕了許多負擔。AI方便、快速且強大，儘管有部分的內容並非所需，或者有些許的錯誤，但整體來說，仍不妨害我們的閱讀與使用；前提是，只要可以善用、多點明辨與查證、釐清，其實是一個很好的工具。

比方說，當讀完一篇文章，需要設計教學目標、教學內容時，倘若我們毫無頭緒，只要輸入一些關鍵字詞：「你可以針對這篇文章，幫我們想出SEL的教學目標和教學內容嗎？」AI因為搜尋引擎很強大，所以幾秒鐘就可以生成一串數百字不等的文章來。如果給予的指令不夠明確，它所生成的內容便會有所差距。

從這樣的立場來看，其實我想讓孩子知道幾種能力：

1.精準提問的能力。儘管每次都問同樣的問題，AI也會每都給予不同的答案，這取決於資料庫中的運算思維。我更重視孩子「精準提問」的能力，因為愈精準提問，愈能找到想生成的資料；例如「你可以告訴我環境保育的方法有哪些嗎」、「你可以用條列式的方式，給我環境保育的3種方法嗎」、「我想要3個條列式，容易實踐的3種環境保育方法」。這3個產生的結果會不同。因此，「精準提問」的能力，是孩子需具備的。

2.擷取與修潤增刪的能力。因為每次所生成的內容都不同，因此我會要求孩子擷取真正所需要的資料，也符合自己心智年齡、這堂課的目標所需的內容。當孩子輸入3次，它便會產生3種不同的答案；從中，要孩子統整、修潤、增刪這些資料，組合成一個完整的文章。這時，考驗著孩子語文的能力，例如標點符號、連接詞、句式結構、段落分配……等等。

3.表達與探究的能力。當有了這些紙本資料時，希望孩子可以進一步再以口述的方式，表達出自己所查找的內容；因為口語表達力，是這幾年來，教育界所強調的重點項目。因此，孩子需要消化自己所讀的內容，再產出自己的想法。

孩子的呈現方式很多種，可以用投影片呈現、可以寫在小白板上、可以寫條列式在小抄上，只要所表述出來的，是大家聽得懂即可。我還會再額外指定一個作業：「在這些分享中，你最好奇的部分是什麼？」而「好奇」，就是進一步「探究」的萌芽。

因此，水能載舟，亦能覆舟，AI已經是一股銳不可擋的勢力了，從幾年前，教育當局在探討「是否應該進入校園」，到現在演進成「如何與學習共處」的教育立場，帶孩子運用科技，輔助學習。（作者為國小教師）

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