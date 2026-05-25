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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】把小事做到極致 就給讚

2026/05/25 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／李月治

手機殼不知為何進水了，想拆下來擦拭，卻怎麼也拔不下來，剛好路過手機配件店，便進去請求幫忙。向店員強調手機殼是在店裡購買的，年輕的店員妹妹面無表情說：「不是我這裡買的也沒關係。」她的大度反倒顯得我的小人之心了。

接過手機，她熟練地拆下殼子，拿起一方清潔布，在上面噴了幾下酒精，輕輕地擦拭起來，邊告誡我，千萬不要對著螢幕噴酒精，以免水分進入開口導致手機受損。她動作輕柔緩慢，手機邊無法擦到的孔洞，還拿小刷子仔細清乾淨，不放過任何一個地方。

約10分鐘後，她把煥然一新的手機交還我，而且免費。看著這個打扮前衛的女孩，偏見曾讓我有那麼一瞬間認為她不會認真對待這件小事，但她做到了。

無獨有偶，日前到百元快剪店染髮。手臂上有刺青的設計師男孩，仔細剪著頭髮，過程中不斷詢問我層次、長短是否滿意，再進行下一步的修正。染髮時小心翼翼怕弄髒我的額頭，洗頭時一再確認水溫，輕按頭皮。百元快剪因收費便宜，通常快速完成一顆頭，這年輕男孩卻如此認真對待工作，不忽略任何一個細節，這份專注讓人動容。

股神巴菲特曾經說過：「把每一件簡單的事做好，就是不簡單；把每一件平凡的事做好，就是不平凡。」輝達創辦人黃仁勳也說過：「用最大精力，把小事做到極致。」

手機店的年輕妹妹、快剪店的男孩，他們都擁有專注細節，把小事做到極致的匠人精神。我想他們今後即使轉換跑道，也會把每一件小事做好，這樣的人生是不平凡的，值得讚許。

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