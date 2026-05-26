【藝術文化】「花蓮豐濱鄉港口部落阿美族豐年祭」新增保存者 傳承祭儀添新力

花蓮縣豐濱鄉Makotaay（港口）部落阿美族ilisin豐年祭。（趙守彥攝，文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部公告重要民俗「花蓮縣豐濱鄉Makotaay（港口）部落阿美族ilisin豐年祭」，新增保存者「港口部落豐年祭籌備委員會」，是由mama no kapah（青年之父）領導的籌備委員組成，致力保存Makotaay（港口）部落ilisin豐年祭的傳統，儀式中男性年齡階層分工合作，由mama no kapah負責統籌，確保各項祭儀執行。

迎靈祭時頭目率部落祭祀。（港口部落豐年祭籌備委員會、文化部提供）

文化部說明，「花蓮縣豐濱鄉Makotaay（港口）部落阿美族ilisin豐年祭」於100年登錄為重要民俗，認定保存者為「花蓮縣吉浦巒文化發展協會」，執行保存維護計畫及調查記錄等工作。為結合部落傳統組織，花蓮縣政府於113年向文化部提報新增保存者「港口部落豐年祭籌備委員會」，文化部依據《文化資產保存法》辦理認定程序，經「原住民族重要民俗審議會」決議通過。

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審議委員孫大川在審議會上表示，「港口部落豐年祭籌備委員會」對祭儀運行的方式、知識都有清楚的認知，並有多年實踐經驗，具保存維護能力。政治大學原住民族研究中心主任黃季平也表示，由mama no kapah領導的籌備委員會，具備協助推動ilisin的進行，並且願意做保存維護的工作。

文化部指出，「港口部落豐年祭籌備委員會」後續將與「花蓮縣吉浦巒文化發展協會」共同傳承祭儀保存，促使各項保存維護工作發揮更大效益。文化部將持續協助保存者，讓原住民族民俗無形文化資產永續傳承，彰顯台灣多元文化價值。

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