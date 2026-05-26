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【藝術文化】中美館「大肚之盟」特展 梳理中部美術史紋理

2026/05/26 05:30

陳夏雨典藏銅雕作品〈勞動者〉，作品以柔和飽滿的造形線條，精準刻畫出勞動工作者以手拭汗、短暫歇息的瞬間姿態。（三月影像攝影，中美館提供）陳夏雨典藏銅雕作品〈勞動者〉，作品以柔和飽滿的造形線條，精準刻畫出勞動工作者以手拭汗、短暫歇息的瞬間姿態。（三月影像攝影，中美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台中市立美術館推出深耕中部美術史的「大肚之盟：山海間的物際外交」，展期自5月8日至8月2日在展覽室D、E開放免費參觀。中美館館長賴依欣說明，本展立基於開館前即啟動已歷時兩年的中部美術史研究籌備，將學術基礎轉化為具體展現；策展人國立台北教育大學助理教授沈裕昌提出「物際外交」概念，主張城市的形成是由土地、河川、技術與人群等跨物種彼此協調的結果，並導入「角落任務」教育計畫，進一步連結觀者的身體感知與歷史記憶。

展覽以縱貫鐵路環繞的山海區域重新界定「中部」範圍，透過風土、城市、藝術史三大面向，串連起鐵道、港埠、膠彩與青果等12個中部美術意象。展場細緻集結了跨世代的經典與當代作品，包含日治時期台灣諷刺漫畫先驅國島水馬的《漫畫台灣年史》睽違多年再度全冊公開展出，策展人更精選其中12幅漫畫對應各子題做為導讀；台灣重要工藝推動者顏水龍設計的《顏水龍竹製客廳椅》，則以純粹的幾何線條賦予地方竹家具現代美學。

此外，展場亦展出近代雕塑家陳夏雨的珍貴典藏作品〈勞動者〉，刻畫出勞動者短暫歇息的瞬間姿態，是其創作中少見的男性雕塑；台灣重要膠彩畫家林之助的經典作品〈台中公園〉，則透過湖心亭景色與植被線條，再現台中指標性文化景點。

當代作品部分，吳燦政的聲音創作《飄渺的時間陰影》透過大雪山與大度山等地的聲音採集，探討中部地景的環境聲響；丁昶文的《殺人事件：二林奇案—重啟調查》則透過不同時代媒介的演繹，審視歷史的重述結構；展覽也包含林安琪2026年版本的《水族館》與李文皓的影像裝置，共同拓展中部美術發展的多重面貌。

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