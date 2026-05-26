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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 郝妮爾／可憐小東西

2026/05/26 05:30

圖◎王孟婷圖◎王孟婷

◎郝妮爾 圖◎王孟婷

如果媽媽當年沒有乘著怒氣，一口氣把那句話喊出來，我說不定永遠不會發現自己是可憐的。

當年我大概八歲上下，記憶中的狀況是這樣的──假日午後，母親和父親有激烈的爭吵。

我的父母其實不常吵架，畢竟，我以為吵架需要雙方都有對話的企圖，然我父親基本上面對所有衝突，都是悄然無聲，面向他，簡直像是在跟一堵牆對話一樣。所以那一日，我跟弟弟妹妹都印象深刻，兩人竟然有來有往。究竟什麼話題可以讓二人都這麼投入呢？細聽過後，大意是母親照料家裡的倦意已經瀕臨極限，而父親仍和那個世代所有的父親一樣，除了工作不知道自己還能多做什麼。於是母親在盛怒之下，大吼出：「我們家的小孩已經很可憐了！假日都不能出去玩！」

我寫作很少用驚歎號。不過當時母親的語氣，需要兩個驚歎號。

總而言之，彼時窩在二樓的我們，聽見一樓傳上來的這句話，面面相覷，恐怕是恍然大悟：原來假日沒有出門，是件可憐的事嗎？啊，原來，我們是什麼可憐的小東西嗎？

可是家裡明明超級好玩。

從我上國小以後，母親大概曉得，我這個大姊終於沒本事把整個房子給拆了，再三囑咐我不可用火、切勿拿刀，接著又在廚房煮一大鍋食物留予我們，隨即出門協助父親的瓦斯店生意。

家裡無大人的時光，我們忙碌得很。

那麼，西元2000年以前的孩子，待在家可以忙什麼呢？當時我們甚至沒有撥接網路，卡通頻道也經常重播同樣的內容，卻能把自己的行程排得滿滿當當。

先說早上的行程。假如日光正好，我家緊鄰宜蘭河濱，通常會是我領頭，帶隊弟弟妹妹前往我三樓的陽台，在陽台上鬼吼鬼叫，看遠方河濱上散步的民眾，是否會有一、二被我們的驚叫嚇著──當然從沒成功過──最後還得我們叫到力竭，打開陽台的水龍頭，把水花踩得亂七八糟，再踏著髒髒的腳印，從三樓走回一樓，打開大門，準備出任務。

任務。是的，每週都有要出的任務。關卡起點是我家大門，一路行經整個社區。那處原先是個很小的社區、很單純的空間，我們都不曉得幾年過後，宜蘭磚窯會被重新整建、開始以古蹟參訪之名，吸引大量遊客圍觀、拍照。那幾年，所謂的磚窯之於我，就是一座半夜極有可能會跑出孤魂野鬼的廢棄洞窟，若經過彼地不可不憋氣而行，深怕被洞裡的什麼發現自己是活人而被抓去……話就講到這裡。

反正，任務過程刺激非常，若能順利通過，則會先抵達巷口雜貨店，我掏出十塊錢，買五顆足球狀的巧克力、還能找回五塊。弟妹各一顆，我有三顆。畢竟當姊姊可不是容易的事。

如此這般，接著走馬看花，看的是真正的花。

話先說在前頭，當時我頂多七、八歲，人生做過最壞最壞的事情，便是待會兒要說的。關於此事，我日後反省多次，總是自責，此刻也不需要其他人又指著我的鼻子罵我不安好心……好啦，真相是，我當時的確熱愛摘走鄰人的花，放進自己的口袋。

一年四季都有不同的花開，我以為自己對美的事物沒有抵抗力，事實上沒有抵抗力的只是我的頑劣，看到盛極一時的花，會一把扭頭採下，感覺手心裡飽飽的花瓣將要滿出來，再把口袋撐起，花瓣的淡香會停在手心上一會兒，而我會趁著花香散去之前，用最快的速度衝到附近的寬敞溝渠，接近中午，幾戶在渠間洗衣的人家也將返屋做菜，期間乾淨空曠，我便會趁那時候把口袋的花悉數撒向水面，看著水流帶著那些剛被採下的新鮮花瓣。

我的弟弟妹妹很善良，採花這種不道德的事情，他們一次也不敢做，但是更不敢做的事情是忤逆姊姊，因此，通常只是在旁邊目不轉睛地看著。

日後想起來，我童年的時間幾乎就是用花朵被水流帶走的速度計算的。我們三個孩子，會站在橋墩之上，低頭在這一側看著偶是鮮紅、偶是粉橘的花瓣躺在水流上，安靜地被帶往另外一側，再跟著流水跑向橋的另一端，直到再也看不見花的蹤跡才會離開。

這樣一件以這個世代的孩子來看、大概是窮極無聊的事情，讓我的假日一次又一次像花一樣，飽滿地盛放。且通常如此玩過一輪，中午都快過完了，我們也不疾不徐，漫不經心地走回家裡，走向廚房，打開母親早早準備好的那一大鍋──鮪魚米粉或者皮蛋瘦肉粥或者玉米炒飯──諸如此類，放不爛又像是吃不完的大鍋菜輪替，掀起鍋蓋的時候還冒著熱煙，甚至到我們盛裝起來、放進嘴裡的時候也是恰到好處的溫度。

那一刻，沒有人叫我們吃快一點、或者吃慢一點，光是午餐可以吃一個多鐘頭，收拾地上的飯粒或者麵條可能會再花個三十分鐘，隨後發現自己從一樓到三樓踩髒的腳印實在調皮得太過明顯，便決定花時間清除證據，這也是一大筆時間。弟弟和妹妹照樣跟在屁股後面，由我拎著抹布擦乾樓梯，若誰擦到一半，想起昨日還沒拼完的積木，就當即衝去補完，再回來隨意擦擦抹抹，偶爾因為某個人想到的爛笑話笑到噴出鼻涕，抹去鼻涕後才發現手上拿的是髒抹布，我們對望彼此一眼，再度笑得鼻涕眼淚口水全噴。

反覆幾輪下來，筋疲力竭，便會等到同樣筋疲力竭的母親返家。她不像花，每次回家都累得像無法再盛開的樣子；也不是花，那麼輕易被時間帶走，非常準時地，會在四點半的卡通開播的時候回到家裡。

那樣的母親，看這樣的我們，準時坐在週末的卡通面前，還以為我們是可憐的小東西。身上的包包都還沒放下，就忙著問：「餓了對不對？」哪怕我們前一秒才剛把最後一口粥給吃掉，肚皮還撐著，也總是會有精神喊聲：「對。」其實想說的只是：「妳回來了。」

仔細想來，後來三十年，我一直沒機會跟母親說，那幾年我們一次也沒有餓到過；也沒能好好跟她說，做妳的孩子，一次也不曾覺得自己可憐。

當然，現在說也不遲，我大可用「妳是否記得」開頭，最後以「所以我們其實很幸福」作結。她肯定也會微笑著聽完。可是，每次看見母親分享最近發生的好事，聊她種的菜被蝸牛吃掉、養的多肉又冒出其他肉肉，我又希望她從未記得自己過去說過什麼話。

這個家沒有誰是可憐人。

當然，我日後也沒再採那些重新盛開的花了。一次也沒有。●

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