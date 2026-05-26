【自由副刊．發酵的身體】 古乃方／想走到世界醒過來

◎古乃方

◎古乃方

身體永遠記不了舞步，除非我記得路徑。而當我記熟路徑，形狀自然出現後，我發現跳舞跟調香是同一個道理。

香水由於基底是植物酒精，隨著時間，氣味會逐漸揮散，因此有前調、心調、底調。香水的生命在時間裡，有自己的青春、輕熟和老年。明亮花果，心調浮現主題，最後只剩貼膚的香氣。三個階段過渡柔順，不忽然跌下去，對我來說就是成功的作品。

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經驗上，達到氣味的平衡，瘦的香材要搭配胖的。像坦克背心配寬褲。舉例來說，桂花聞起來很瘦，搭配聞起來豐腴的雪松最好，木質底能修飾桂花尾韻的澀感。薰衣草配香草也是如此。即便亂調，只要掌握平衡，大抵也不會出錯。

於是一支氣味之舞就這麼跳了下去。重心一路挪移。

有次跳舞老師小白心血來潮，教了我們月球漫步。他小時候整天看麥可．傑克森（Michael Jackson）的音樂錄影帶。

〈Billie Jean〉俐落的鼓聲一響起，他的上身像被鬼輕輕拎著，下身流暢地銜接，一腳壓下去，一腳踮起，重心卻在踮起的那隻腳。看起來像是往前走，實際上卻向後移動。

哇。練好可以到新竹護城河那邊跟阿弟仔尬舞了吧。我想。

我求小白教我一些屌招。他是我心中台灣版的刺青舞者，芭蕾壞男人，又是身邊唯一藝術大學舞蹈系畢業的硬底子舞者。

流暢是他的祕密。每個動作都接好重量再走。重心在手，一手接著一手，腰吊起來，倒立的腳盪過去，如果掌心有汗，汗印可以搭成一座橋，身體一圈圈像漣漪一樣，在木地板上蕩漾。動力像個牛頓擺，被拋到最高處，降落，再次起飛。

我調的一支香水──雨季，也是這樣地行走。

曾到印度蒐集雨季原精（Attar Mitti）。六月持續到九月，潮溼的西南季風席捲整個國家，乾涸大地吸飽初雨，土塊忽然溼潤，散發奇妙的香氣。當地人拿去蒸餾，得到了開頭熱、隨後沁涼的雨氣。我加入象徵光的橙花與透明感的海棠，用以平衡雨季原精。

如果氣味不平衡，動力被掐住，路線會消失，情緒就過不去。

幾次拼配後，我發現在一個比例下，有種脆弱的雨香。幾乎是快要墜落，卻又還沒，氣味在一個很低的重心裡前進。直到路線逼近終點，霧雨逐漸透明，光照進。

走完這路徑，會到哪裡去？我渴望看見不一樣的風景。燒杯裡的幻象使我目不轉睛。

我搖晃香水，像在輕輕跳舞。植物根莖朝向大地，肋骨像是傘架撐開。瓶身像骨盆，向前向後倒。香液流動，我好像在看著身體的內部。

走了這麼遠，世界才好像流過了汗，忽然醒了過來。●

■【發酵的身體】隔週週二見刊。

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