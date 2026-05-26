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【自由副刊．愛讀書】 《抱著水獺漂流》

2026/05/26 05:30

【自由副刊．愛讀書】 《抱著水獺漂流》《抱著水獺漂流》
陳麗娟著，印刻出版

陳麗娟著，印刻出版

香港作家陳麗娟簡介上寫著，「2019年赴美國愛荷華大學參與國際寫作計畫。2025年畢業於國立台北藝術大學文學跨域創作研究所。」兩個被標誌出的年分，恰也是《抱著水獺漂流》一書的時間跨幅。2019年，在婚姻中「被結束」的中年女子，兜頭澆下的除了傷感無奈，精神的受苦，還包括置身整個城市抗爭運動的所感所思，輯一日記體例坦率交代出內心。也是這一年，陳麗娟受邀前往愛荷華，而又一次意外跌進對男子「水獺」高熱度的迷戀。於是，抱著這份未褪高燒，輾轉赴台求學，獨居淡水，彷彿人類學家般與數名台灣男子的交會，則以單篇形式寫進了輯二。那雙彷彿總在燃燒的眼睛，使她對人事物的注視產生霧起時的迷離，看不真切，黑白難辨；但直颯無遮的文字，卻因其獨有的童心本質，在真真假假感情迷障中，點戳出真相，那麼赤裸，無懼，使人肅然起敬。

（GDJYB）

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