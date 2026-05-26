【家庭plus．親子會客室】出國旅遊 拓展視野

圖／達志影像

文／王翔正

以往的華人社會，大家都習於將享樂和休閒往後延，把更多的工作視為第一優先，如果為了家人請假或休假出遊，往往壓力與內疚隨之而來，甚至部分人認為旅行是滿足生活其他需求之後才做的事，視為是一種奢侈浪費，所以有時候也常被當做炫耀的工具。

或許每個人對於「延後享樂」的見解不同，心理學「棉花糖理論」內曾述：「願意延遲享樂的人成就較高」，但旅行需要健康和時間，而且能夠探索新世界，如果一旦習慣延遲，待年紀稍長，健康與時間都不站在自己這邊，很可能想去旅遊也無能為力，最終即使有錢有閒亦無法遠行，好奇心、求知欲得不到滿足，結果就是後悔！

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有道是：「旅行不是因為有錢或炫耀，是不想老來後悔。」近年來休閒觀念翻轉，愈來愈多人選擇活在當下，重視起旅遊放鬆與身心健康，其實旅遊就像吃飯一樣屬自然的生理需求，錢多就吃好一點，錢少就吃簡單一點，但不能不吃，也無關乎炫耀一事。

談及旅遊，很多人應該會想出國增廣見聞，以往出國旅遊是種奢望，但現在網路資訊發達，透過親身規畫，還能夠了解異國風情與文化差異，反倒不是挑戰，而是種享受。今年寒假，家族開會決議要做件從無實現過的大事，希望來場國外的家族旅行，因長者、孩子眾多，選擇鄰近的日本沖繩，由孩子提出想法來逐一規畫，搭配行程來完成夢想。

本次旅行團人數達33人，事前光是出國時間、匯集款項與吃住細節等討論已煞費心思，但辛苦總是有代價的，最終如期出遊實感萬幸，尤其睽違已久盼到出國當天，因搭乘早航班，神奇的是，凌晨三點兒子不用鬧鐘催促，自己就起床梳洗，還說道「好期待，就是今天了。」可見學習情緒與動機的重要性。

多數人相信讀萬卷書不如行萬里路，心理學家Jean Piaget其實早在20世紀就提出：「兒童的認知，是從直接經驗開始發展的。」尤其近來網路流傳「多帶孩子出門，可以改命」，顯見投資旅遊就是拓展孩子視野與投資健康紅利，不啻為最超值的反饋。

自己在旅遊的過程也發現，孩子踏出家門後，能夠了解世界很大，不同地方有不同文化的人事物，生活中並不是只有「功課寫完沒」這件事而已，看過世界其他地方的孩子，往後遭遇困境也比較不會輕易自我設限，活出屬於自己的精采人生。

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