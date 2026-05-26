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【家庭plus．香草隨食札記】玫瑰天竺葵 窮人玫瑰

2026/05/26 05:30

玫瑰天竺葵的葉比花更精采。葉片覆蓋細碎柔毛，只要指尖輕揉，立刻浮現柔軟玫瑰香。玫瑰天竺葵的葉比花更精采。葉片覆蓋細碎柔毛，只要指尖輕揉，立刻浮現柔軟玫瑰香。

文、圖／蔡以倫

十餘年前，初學香草，書上讀到玫瑰天竺葵，留下深刻印象。她不是玫瑰，卻帶著玫瑰香氣；沒有華麗花朵，卻把芬芳藏進葉片裡。

玫瑰天竺葵的葉比花更精采。葉片覆蓋細碎柔毛，只要指尖輕揉，立刻浮現柔軟玫瑰香，還混著些微青草、薄荷與檸檬氣息。那香味不像真正玫瑰濃烈張揚，而帶著內斂與溫柔，像舊時女子衣袖淡香。

她的小花更不起眼。白底粉紅色澤，細細開在枝條頂端，很容易被整片綠意掩蓋。這幾年，我學會將她種在稍有遮陰處，讓枝葉沿著土地匍匐開展。每當低頭整理植株時，總像在綠葉間尋找野地偷偷盛開的小花。

玫瑰天竺葵原產於南非，後引入地中海沿岸栽種，成為香水產業重要原料。因氣味接近玫瑰，價格卻遠低於玫瑰精油，因此有「窮人玫瑰」之名。人們喜歡她，不只是因為價格合宜，更因她多了香草氣息，既華麗又樸素。

玫瑰天竺葵不耐台灣盛夏。每到高溫潮濕季節，枝葉衰弱枯敗。對我而言，她更像冬春限定香氣。能夠陪伴時間並不長，也因此更加珍惜得之不易的緣分。

摘葉泡茶，浮現淡雅清香，像極了稀釋過的玫瑰晨霧。後來發現，葉片乾燥後收縮極大，做成商品茶包，成本並不划算。市面少見相關商品，更凸顯鮮葉泡茶的奢侈幸福感。

反倒是蒸餾成純露，氣味得以保存。噴灑、擴香，都令人放鬆。有人說她能平衡情緒，也常應用於美容與女性保養。我想，或許正因氣味本身，就帶有安定撫慰的力量。

有些植物適合盛開，讓人遠遠欣賞；有些植物則必須靠近，才能真正理解她的氣味。玫瑰天竺葵沒有玫瑰的花，卻把整朵玫瑰，悄悄藏進葉子裡。（作者為淡水香草街屋主人）

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