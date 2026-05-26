【家庭plus】我家的餐桌

圖／花椰菜

共餐人數：4人

菜色說明：先生和孩子長時間外食，每逢假日只要時間允許，我就會料理餐食。雖說不是山珍海味，至少吃得營養又安心。

傍晚時分我捲起衣袖在廚房舞鍋弄鏟，費了好一番功夫生出五菜一湯。趁菜價便宜，買了好多綠、白花椰菜，雖然蒜頭清炒就美味，但不想單調上菜，就加了些海鮮點綴，順便補充蛋白質；高麗菜心是市場老闆推薦隨便炒就好吃，我就抓了把金針菇下去炒；「番茄」和「炒蛋」這兩個元素是孩子的最愛，不可或缺；四季豆趁著兩包特價帶回家，隨意炒個肉絲、金針菇再加點醬油就香氣四溢。蘿蔔排骨湯佐貢丸、玉米、豆腐簡直太「涮嘴」！

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整理完廚房，走到餐桌旁看到兩個寶貝碗裡清空，並且滿臉笑意地對我說：「媽媽煮得好好吃！」瞬間忘卻剛剛在廚房忙裡忙外的疲憊了！（文、圖／花椰菜）

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