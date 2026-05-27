【藝術文化】兩廳院夏日爵士8月登場 Play It Solid ! 當代大師齊聚台灣飆技

台灣拉丁重擊創辦人陳國華（左起）、小號演奏家魏廣晧、鋼琴家彭郁雯、薩克斯風演奏家楊曉恩、低音提琴演奏家劉育嘉於記者會合影。（兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2026「兩廳院夏日爵士」將於8月7日至29日登場，昨（26）日舉辦宣告記者會，兩廳院藝術總監邱瑗表示，「兩廳院夏日爵士」自2003年舉辦至今邁入第24年，始終致力介紹更多樣貌的爵士樂給台灣樂迷；今年以「Play It Solid！」為主題，源於1938年非裔美國爵士樂手凱伯．凱洛威（Cab Calloway）撰寫的詞典中，記錄當時「Solid」在黑人俚語的延伸意思是出色的、極好的，聽眾會在演出時大喊「That’s solid！」，稱讚樂手技巧無懈可擊。

當代爵士鼓壇傳奇彼得．厄斯金爵士五重奏將於8月21日呈獻《空中漫步》。（兩廳院提供）

今年6檔節目匯集多位國內外大師，其中，來自紐約的薩克斯風大師雷琪夏．班傑明（Lakecia Benjamin），將展現其融合現代爵士、放克與R&B的獨特音色；美國「全方位鼓王」彼得．厄斯金（Peter Erskine）將親自率領葛萊美提名專輯《Dr. Um》的黃金班底重磅登台，並攜手顫音鐵琴大師邁克．曼尼利（Mike Mainieri）同台飆技；兼具歌手、鋼琴家與詞曲創作者等多重身分的當代爵士樂壇領軍人物妮可．茱萊提斯（Nicole Zuraitis），將展現其融合古典歌劇底蘊、爵士即興與流行民謠的迷人聲線。

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夏日爵士戶外派對邀請彭郁雯五重奏、台灣拉丁重擊與台語金曲歌后李竺芯輪番上陣。（兩廳院提供）

台灣方面，成軍15週年的兩廳院夏日爵士節慶樂團將大升級，音樂總監麥可．摩斯曼（Michael Mossman）添加了絃樂編制，除有魏廣晧領軍的節慶樂團，也將呈現金曲爵士鋼琴家許郁瑛和旅美爵士作曲家楊又臻的全新創作，全方位呈現爵士與拉丁的交互激盪。

此外，輕鬆自在場童樂會《節奏千層麵》，由拉丁爵士大師阿圖羅．奧法里爾（Arturo O’ Farrill）領軍 ，特邀小號樂手魏廣晧同台「下廚」，以「千層麵」的多層次食材象徵爵士樂複雜的節奏交織，讓聽眾體會拉丁爵士樂的律動與萬千變化的風格。這場特為小樂迷設計的參與式音樂會，小朋友可自備樂器，或借用現場的打擊樂器加入節奏創作。

盛大的夏日爵士戶外派對將於8月15日在兩廳院藝文廣場登場，由彭郁雯五重奏、台灣拉丁重擊與台語金曲歌后李竺芯輪番上陣，打造最具感染力的夏夜音樂風景。各項節目與周邊活動可詢兩廳院官方網站及OPENTIX。

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