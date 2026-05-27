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【藝術文化】台灣文學在國際發光 2026台灣文學英譯工作坊開放全球報名

2026/05/27 05:30

台文館「台灣文學英譯工作坊」將於11月9日至14日在台南舉行。（台文館提供）台文館「台灣文學英譯工作坊」將於11月9日至14日在台南舉行。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕楊双子《臺灣漫遊錄》日前奪下2026國際布克獎，台灣文學在國際文壇持續發光，迎著這股氣勢，台文館今年跨國文學推廣計畫宣布，「言嶼交響：2026台灣文學英譯工作坊」即日起開放全球報名至6月21日止。

台文館再度攜手英國文學翻譯中心（BCLT），延續去年移師台灣舉辦即獲熱烈迴響的合作成果，吸引逾百名國際譯者申請。今年更升級師資陣容，採「雙導師制」，邀請旅居紐約的新加坡籍作家兼譯者Jeremy Tiang與《The Paris Review》資深編輯Dennis Zhou共同指導，並由BCLT常務總監Anna Goode來台參與交流。

同時也規畫多場國際講座，邀請《臺灣漫遊錄》芬蘭譯者Rouno、《天橋上的魔術師》韓國譯者Heo Yu-young及台灣文學選集LiFT書系日本譯者Yamaguchi Mamoru等分享經驗，並結合台灣原住民作家利格拉樂．阿及英國出版專業人士，共同探討台灣文學的跨語際轉譯與國際出版路徑。

台文館表示，工作坊將於11月9日至14日在台南舉行，以台文館為核心場域，進行為期6天密集訓練，內容涵蓋文學翻譯實務、文本試譯與討論、作家講座、版權與出版產業專題及譯者職涯發展等，全面強化學員對國際出版鏈的理解。

台文館表示，本次預計招收20位學員，徵選試譯文本為作家黃崇凱短篇小說集《克漏字》中的〈新來的家人〉，採線上報名，報名期限至6月21日23時59分截止，詳詢台文館官網。

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