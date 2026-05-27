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【藝術文化】台北當代館25週年館慶 系列活動開跑

2026/05/27 05:30

台北當代藝術館25週年館慶特別企畫《MoCA#25@JAM：印製進行中》將於5月30、31日率先登場。（當代館提供）台北當代藝術館25週年館慶特別企畫《MoCA#25@JAM：印製進行中》將於5月30、31日率先登場。（當代館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕2001年5月26日開幕的台北當代藝術館，昨（26）日滿25歲，館方特別規畫一系列館慶活動，從市集活動、聲響演出到繪本出版，邀請觀眾在2027年閉館整修前，持續造訪。

台北當代藝術館歡慶25週年。（當代館提供）台北當代藝術館歡慶25週年。（當代館提供）

首波《MoCA#25@JAM：印製進行中》生日慶特別企畫，將於5月30、31日推出，攜手「Retro印刷Jam」將當代館活動大廳打造成手工印製、刊物製作與閱讀分享的交流現場，活動期間，完成指定任務即可獲得限量生日禮；2001年出生的觀眾，還可享免票參觀當期主題展「Young Folks：世界是一片感知的膜」及「記憶的囚徒困境」。

在8月29、30日，與「嘎啦嘎拉市集」共同策畫的室內市集期間，為回應25年的時間與記憶痕跡，將於8月29日下午推出館慶特別演出，邀請聲音藝術家王榆鈞與表演藝術家蔡佾玲共同演出《RESET》，做為當代館閉館整修前最後一檔大展的重要前奏。閉館整修前最後一檔由當代館策畫的主題展覽，也將於9月底正式開展。詳詢當代館官網。

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