【自由副刊】伊森／霹靂力矩是我的

圖◎顏寧儀

◎伊森 圖◎顏寧儀

阿波羅十三（Apollo 13）計畫，被視為宇宙發展史上最成功的失敗，1995年版的改編電影，其中著名台詞「Houston, we have a problem」更是膾炙人口。根據錄音，太空人們本來講的是「Houston, we’ve had a problem」，為求效果，劇中改變了時態並精簡句型，成為全世界都記得住的「Houston, we have a problem」，可說是編輯功力的精湛發揮。然而當年觀影，讓我印象最深刻的台詞，卻不是這句。末尾太空人歷盡萬難，奄奄一息返回地球軌道，三人小艇即將進入最終降落模式，外界依然存在著無法控制的種種致命威脅：座艙外殼抵不抵得住高溫、降落傘會不會打開、大洋上的颱風會不會影響搜救……指揮官洛威爾（Lovell）沉靜地對兩位伙伴說道：「Gentlemen, it’s been a privilege flying with you.」

兩位，能和你們一起飛行，是我的光榮。

這邊的privilege根據前後文意是honor，榮耀的意思；卻又是honor的升級版，無上的光榮。飾演指揮官的湯姆．漢克斯話一說完，壯闊音樂響起，脆弱的登月小艇衝入地球大氣層，熊熊烈焰，生死未卜。全球觀眾跟著落淚，阿波羅十三事件，無關種族、宗教與階級，純粹是人類對於未知挑戰，遭逢事故應變的人性光輝。

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兩年後，另一部描述人類史上大災難的鉅片上映──《鐵達尼號》。除了盪氣迴腸的主題曲、船頭雙人背抱飛翔的場景、「You jump, I jump」的名句，我特別記得的，卻又是跟privilege有關的台詞。當船難發生，音樂家演奏完最後一曲，準備跟著大家搶奪救生艇逃難時，小提琴手自知無望，歪頭一想，繼續演奏起來。其他三位音樂家見他不走，也跟著留在甲板，以弦樂四重奏完成一曲讚美歌〈與主更親近〉（Nearer, My God, To Thee）。演奏完畢，小提琴家說道：「Gentlemen, it’s been a privilege playing with you tonight.」

今晚能跟各位一起演奏，是無上的光榮。

享受完這段短暫的privilege時光後，鐵達尼號緩緩下沉，永凍冰洋，再不見天日。

從《阿波羅13號》與《鐵達尼號》兩部電影，我首次學到privilege的口語用法；而情境實在太過壯烈，畢竟日常生活不會對著大氣層衝下去，也不會對著大海沉下去。主觀感覺上privilege降一點階，是honor或pleasure，與您共事是我的光榮；跟您共事，很愉悅。以往有航空公司的廣播對旅客說「能為您服務是我們的pleasure」，但不少空服員發音成pressure，為您服務變成我的壓力，這段廣播詞就被取消了。我在飛行學校結束最後畢業航班時，對飛行教官說「It’s been a privilege flying with you」，講完後自己都覺得矯情，我們又沒有要撞大氣層或跳大海，於是這句話便暫時封印起來。

前陣子網路上流傳了一則「Privilege台灣特權量表」，取privilege諧音，戲稱為「霹靂力矩」，表列了二十項物質環境的指標，看看你在十八歲之前得到幾項。分數愈高的人，表示擁有愈多資源，甚至有人定義身為台北市建國中學的學生，就是一種天賦特權。在此privilege的用法，與我從電影裡所學的口語，有很大的不同。我查了線上的牛津與劍橋字典，privilege有數種解釋：特別待遇、特權、豁免權、優勢以及榮幸……

例句如：醫療保險應該是一種權利而不是特權；見到她真是莫大的榮幸。

看來我在電影裡所學到的用法，偏向於莫大的榮幸。

網路流傳的「台灣特權量表」陷入了定錨（anchoring）與框架偏差（framing），先劃地自限了二十個項次，還有人衍伸指定了建中。在我所知的學生身分中，有遠低於，或遠遠超過這個量表的存在。

改編自馬克．祖克柏以Facebook發跡的電影《社群網戰》（The Social Network），場景在其母校哈佛大學。劇中的祖克柏在第一幕，就辛辣恥笑波士頓大學（BU）的前女友，上那種學校還需要念書嗎，充分展示了天上天下唯我獨尊的人設。片中出現多次的單詞是exclusive，這字在此用得比privilege更狹隘──哈佛的排他性、獨特性、優越性，光是擁有哈佛的郵件地址，就是一種特權。電影故事主軸，在影射祖克柏疑似剽竊學長的智慧財產權，用哈佛網址開發了Facebook。其中告他的一對雙胞胎兄弟姓溫克洛佛斯（Winklevoss），最終得到六千五百萬美金的賠償（大約兩億台幣）。

戲裡戲外的主角當然都是祖克柏，但觀眾實在無法不注意到溫克洛佛斯兄弟，兩人身高有一九六公分，都隸屬哈佛划船隊。出生不僅咬著金湯匙，還自帶七彩寶珠，順便把智力、武力與財力的技能通通點滿了。馬克．祖克柏被女友甩掉，氣到以FaceMash網站癱瘓哈佛校內網路那晚，兩兄弟當下還不曉得這件後世引為傳奇的大事，因為他們忙著「早上划三小時的船，念一整天書，下課後又划三小時船」。這兩人雖出身上流家族，但進划船隊全靠實力，不是想進就進得了的，他們畢業後還被選入北京奧運的美國代表隊。天賜環境加本人努力，以那張二十分特權量表評斷，溫克洛佛斯兄弟早突破框架，超過一百分都說不定。

我偶爾會看牛津與劍橋的年度划船賽。此對決的歷史超過一百六十年，比的是最大的八人艇，正式名稱是「八人單槳有舵式」：八名槳手，每人雙手握住一根將近四公尺的槳，第九個人則是舵手。能夠進牛津劍橋就讀，無論什麼學制、學程，本就是常人一生不可得的經歷；要想在牛劍賽中占一個槳位，誰人不是現役奧運選手？哪個不曾是哪國的代表隊？電視轉播、紀錄片、媒體關注，能以槳手身分代表牛津劍橋，是學生身分至頂的光榮，也無怪乎選手受訪，會頻用privilege這個字。上個世紀的戰前，這些學生若真世襲有爵位，也絲毫不讓人意外，他們是貴族中的貴族。

機緣巧合，我曾擁有過微小的privilege，與牛津、劍橋、哈佛划過船，但畢竟格局差太遠，無法像想那些公爵侯爵的後裔，後來是否像溫克洛佛斯兄弟那樣，搞出告馬克．祖克柏之類的驚天大事，我只能聯想到離我比較近的低階貴族。

我畢業的國中，每年大概有十個人考上第一志願，我搜尋了自己母校榜首的男生與女生，兩人分別應屆建中、北一女；一個是現職台大某分院主任，一個是交大教授，都離開了首都台北。比起羨慕他們天生的貴族權利，我更感興趣的是他們的貴族義務。我在網路上見到不少讚譽那位主任醫師的留言；至於教授這職業，Dcard網路上沒有負評，就是好評了。我與這兩位同學從未說過話，但從網路上得知他們低調、默默盡著他們身為男爵或騎士的貴族義務。

我如果是他的病人，在出院的那一天，會不會說上一句It’s been a privilege，謝謝你救了我一命；如果是她的碩博士生，會不會在撥穗禮時，感念說道It’s been a privilege，有妳當指導老師真好。

在這種情境，用privilege一詞，似乎也恰當。

東京電視台曾有個熱門節目，叫做「電視冠軍」。首屆拉麵王佐藤強進軍海外，在台北的東興街開了第一家「赤坂拉麵」分店，當年風靡全台，要排隊數小時。多年以後，因為經營問題，加上疫情衝擊，所有分店都黯然拉下鐵門。友人與我曾在佐藤強職涯的末期，走入東京赤坂本店，牆上依然掛滿簽名板，然而門可羅雀，毫無其他的客人。佐藤先生自己一人顧店，自己幫我們煮麵，自己端上桌；友人與我尋到此處，為的是一種懷念，當下卻有種難以言喻的感謝湧上胸口。我想說It’s been a privilege，謝謝你煮這碗麵給我們吃，卻不知日文該如何正確表達，當下只能說出制式慣用語「いただきます」。

高三那年準備聯考，經常在寒冬中留校讀到熄燈，一日夜下來，飢腸轆轆。學校附近巷口有個麵攤，我身上所剩銅板，往往只夠吃陽春麵，老闆娘卻總是將收攤前的餘料，加到我麵碗中，變成餛飩大雜麵。寒流中一個客人一碗麵，我悶不吭聲，但吃了幾顆餛飩幾塊肉，心裡有數。回想起來，能有那位不知名的阿姨為我煮麵，也是一種privilege；而等到我每天都吃得起牛肉麵，想回到舊地，圖報當年所受善意時，麵攤早就因為都更而消失，蓋起大安森林公園景觀第一排的億萬豪宅。

可能因為貪吃，瞬間想到的privilege時刻，都跟吃有關？也或者是飢困時，記憶比較深刻，但卻也不是所有的privilege都跟吃有關。在我還是副駕駛的時期，曾經與一位黎巴嫩機長，半夜從曼谷起飛，往歐洲去。機長的本名發音成阿猶伯，起飛後輪子收起來，他就開始聊天。上了年紀的男人多愛炫耀，阿猶伯除了廣宣貝魯特有多棒，多有文化之外；我比較有興趣的是阿拉伯文由右邊往左的寫法，當場叫阿猶伯示範一下，體驗到難度，確認此生無緣習得，就此放棄。突然間阿猶伯望著窗外夜空，感慨說道：「我們能夠當飛行員，真是一種privilege。」我實在無法同意他更多，我們生下來運氣很好，無病無痛長大，能通過體檢，個性與能力剛好又適合這個工作，不管我們各信的是什麼神，都應該跪下虔誠謝恩。

接著阿猶伯突發奇語：「我告訴你，你可以想像到的任何事情，Anything！我都做過了，Man！我人生沒有任何遺憾，可以在任何時候死！」

阿猶伯大概是想鼓勵我人生不要有遺憾，想幹什麼就幹什麼，我聽來卻十分壯烈。我想一想，回答他說：「與你這種前輩共飛，是一種privilege，只是我們不要今天死好嗎？」我們不要撞大氣層，也不要沉大海。土耳其的夜空中，阿猶伯呵呵笑出來。

說回那則廣為流傳的「Privilege霹靂力矩台灣特權量表」，我並非建中校友，認真看完二十項指標，也只得到一分。得到零分、八分、十五分、滿分破表；出身基層還是優渥，與主觀認定的自我完成，有無關聯，要不要受限，見仁見智。

口語中若有人說「It’s been an honor...」，很榮幸能如何如何，有種慣用回答是「The honor was mine」，我才是該要感到榮幸的一方。左思右想，若前文是「It’s been a privilege」，回應「The privilege was mine」，霹靂力矩是我的，也順理成章。

榮幸或特權，有固可喜，無亦欣然，一切盡屬感激。放到太空、大海與麵攤，任何一種情境，似乎都能成立。●

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