自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】伊森／霹靂力矩是我的

2026/05/27 05:30

圖◎顏寧儀圖◎顏寧儀

◎伊森 圖◎顏寧儀

阿波羅十三（Apollo 13）計畫，被視為宇宙發展史上最成功的失敗，1995年版的改編電影，其中著名台詞「Houston, we have a problem」更是膾炙人口。根據錄音，太空人們本來講的是「Houston, we’ve had a problem」，為求效果，劇中改變了時態並精簡句型，成為全世界都記得住的「Houston, we have a problem」，可說是編輯功力的精湛發揮。然而當年觀影，讓我印象最深刻的台詞，卻不是這句。末尾太空人歷盡萬難，奄奄一息返回地球軌道，三人小艇即將進入最終降落模式，外界依然存在著無法控制的種種致命威脅：座艙外殼抵不抵得住高溫、降落傘會不會打開、大洋上的颱風會不會影響搜救……指揮官洛威爾（Lovell）沉靜地對兩位伙伴說道：「Gentlemen, it’s been a privilege flying with you.」

兩位，能和你們一起飛行，是我的光榮。

這邊的privilege根據前後文意是honor，榮耀的意思；卻又是honor的升級版，無上的光榮。飾演指揮官的湯姆．漢克斯話一說完，壯闊音樂響起，脆弱的登月小艇衝入地球大氣層，熊熊烈焰，生死未卜。全球觀眾跟著落淚，阿波羅十三事件，無關種族、宗教與階級，純粹是人類對於未知挑戰，遭逢事故應變的人性光輝。

兩年後，另一部描述人類史上大災難的鉅片上映──《鐵達尼號》。除了盪氣迴腸的主題曲、船頭雙人背抱飛翔的場景、「You jump, I jump」的名句，我特別記得的，卻又是跟privilege有關的台詞。當船難發生，音樂家演奏完最後一曲，準備跟著大家搶奪救生艇逃難時，小提琴手自知無望，歪頭一想，繼續演奏起來。其他三位音樂家見他不走，也跟著留在甲板，以弦樂四重奏完成一曲讚美歌〈與主更親近〉（Nearer, My God, To Thee）。演奏完畢，小提琴家說道：「Gentlemen, it’s been a privilege playing with you tonight.」

今晚能跟各位一起演奏，是無上的光榮。

享受完這段短暫的privilege時光後，鐵達尼號緩緩下沉，永凍冰洋，再不見天日。

從《阿波羅13號》與《鐵達尼號》兩部電影，我首次學到privilege的口語用法；而情境實在太過壯烈，畢竟日常生活不會對著大氣層衝下去，也不會對著大海沉下去。主觀感覺上privilege降一點階，是honor或pleasure，與您共事是我的光榮；跟您共事，很愉悅。以往有航空公司的廣播對旅客說「能為您服務是我們的pleasure」，但不少空服員發音成pressure，為您服務變成我的壓力，這段廣播詞就被取消了。我在飛行學校結束最後畢業航班時，對飛行教官說「It’s been a privilege flying with you」，講完後自己都覺得矯情，我們又沒有要撞大氣層或跳大海，於是這句話便暫時封印起來。

前陣子網路上流傳了一則「Privilege台灣特權量表」，取privilege諧音，戲稱為「霹靂力矩」，表列了二十項物質環境的指標，看看你在十八歲之前得到幾項。分數愈高的人，表示擁有愈多資源，甚至有人定義身為台北市建國中學的學生，就是一種天賦特權。在此privilege的用法，與我從電影裡所學的口語，有很大的不同。我查了線上的牛津與劍橋字典，privilege有數種解釋：特別待遇、特權、豁免權、優勢以及榮幸……

例句如：醫療保險應該是一種權利而不是特權；見到她真是莫大的榮幸。

看來我在電影裡所學到的用法，偏向於莫大的榮幸。

網路流傳的「台灣特權量表」陷入了定錨（anchoring）與框架偏差（framing），先劃地自限了二十個項次，還有人衍伸指定了建中。在我所知的學生身分中，有遠低於，或遠遠超過這個量表的存在。

改編自馬克．祖克柏以Facebook發跡的電影《社群網戰》（The Social Network），場景在其母校哈佛大學。劇中的祖克柏在第一幕，就辛辣恥笑波士頓大學（BU）的前女友，上那種學校還需要念書嗎，充分展示了天上天下唯我獨尊的人設。片中出現多次的單詞是exclusive，這字在此用得比privilege更狹隘──哈佛的排他性、獨特性、優越性，光是擁有哈佛的郵件地址，就是一種特權。電影故事主軸，在影射祖克柏疑似剽竊學長的智慧財產權，用哈佛網址開發了Facebook。其中告他的一對雙胞胎兄弟姓溫克洛佛斯（Winklevoss），最終得到六千五百萬美金的賠償（大約兩億台幣）。

戲裡戲外的主角當然都是祖克柏，但觀眾實在無法不注意到溫克洛佛斯兄弟，兩人身高有一九六公分，都隸屬哈佛划船隊。出生不僅咬著金湯匙，還自帶七彩寶珠，順便把智力、武力與財力的技能通通點滿了。馬克．祖克柏被女友甩掉，氣到以FaceMash網站癱瘓哈佛校內網路那晚，兩兄弟當下還不曉得這件後世引為傳奇的大事，因為他們忙著「早上划三小時的船，念一整天書，下課後又划三小時船」。這兩人雖出身上流家族，但進划船隊全靠實力，不是想進就進得了的，他們畢業後還被選入北京奧運的美國代表隊。天賜環境加本人努力，以那張二十分特權量表評斷，溫克洛佛斯兄弟早突破框架，超過一百分都說不定。

我偶爾會看牛津與劍橋的年度划船賽。此對決的歷史超過一百六十年，比的是最大的八人艇，正式名稱是「八人單槳有舵式」：八名槳手，每人雙手握住一根將近四公尺的槳，第九個人則是舵手。能夠進牛津劍橋就讀，無論什麼學制、學程，本就是常人一生不可得的經歷；要想在牛劍賽中占一個槳位，誰人不是現役奧運選手？哪個不曾是哪國的代表隊？電視轉播、紀錄片、媒體關注，能以槳手身分代表牛津劍橋，是學生身分至頂的光榮，也無怪乎選手受訪，會頻用privilege這個字。上個世紀的戰前，這些學生若真世襲有爵位，也絲毫不讓人意外，他們是貴族中的貴族。

機緣巧合，我曾擁有過微小的privilege，與牛津、劍橋、哈佛划過船，但畢竟格局差太遠，無法像想那些公爵侯爵的後裔，後來是否像溫克洛佛斯兄弟那樣，搞出告馬克．祖克柏之類的驚天大事，我只能聯想到離我比較近的低階貴族。

我畢業的國中，每年大概有十個人考上第一志願，我搜尋了自己母校榜首的男生與女生，兩人分別應屆建中、北一女；一個是現職台大某分院主任，一個是交大教授，都離開了首都台北。比起羨慕他們天生的貴族權利，我更感興趣的是他們的貴族義務。我在網路上見到不少讚譽那位主任醫師的留言；至於教授這職業，Dcard網路上沒有負評，就是好評了。我與這兩位同學從未說過話，但從網路上得知他們低調、默默盡著他們身為男爵或騎士的貴族義務。

我如果是他的病人，在出院的那一天，會不會說上一句It’s been a privilege，謝謝你救了我一命；如果是她的碩博士生，會不會在撥穗禮時，感念說道It’s been a privilege，有妳當指導老師真好。

在這種情境，用privilege一詞，似乎也恰當。

東京電視台曾有個熱門節目，叫做「電視冠軍」。首屆拉麵王佐藤強進軍海外，在台北的東興街開了第一家「赤坂拉麵」分店，當年風靡全台，要排隊數小時。多年以後，因為經營問題，加上疫情衝擊，所有分店都黯然拉下鐵門。友人與我曾在佐藤強職涯的末期，走入東京赤坂本店，牆上依然掛滿簽名板，然而門可羅雀，毫無其他的客人。佐藤先生自己一人顧店，自己幫我們煮麵，自己端上桌；友人與我尋到此處，為的是一種懷念，當下卻有種難以言喻的感謝湧上胸口。我想說It’s been a privilege，謝謝你煮這碗麵給我們吃，卻不知日文該如何正確表達，當下只能說出制式慣用語「いただきます」。

高三那年準備聯考，經常在寒冬中留校讀到熄燈，一日夜下來，飢腸轆轆。學校附近巷口有個麵攤，我身上所剩銅板，往往只夠吃陽春麵，老闆娘卻總是將收攤前的餘料，加到我麵碗中，變成餛飩大雜麵。寒流中一個客人一碗麵，我悶不吭聲，但吃了幾顆餛飩幾塊肉，心裡有數。回想起來，能有那位不知名的阿姨為我煮麵，也是一種privilege；而等到我每天都吃得起牛肉麵，想回到舊地，圖報當年所受善意時，麵攤早就因為都更而消失，蓋起大安森林公園景觀第一排的億萬豪宅。

可能因為貪吃，瞬間想到的privilege時刻，都跟吃有關？也或者是飢困時，記憶比較深刻，但卻也不是所有的privilege都跟吃有關。在我還是副駕駛的時期，曾經與一位黎巴嫩機長，半夜從曼谷起飛，往歐洲去。機長的本名發音成阿猶伯，起飛後輪子收起來，他就開始聊天。上了年紀的男人多愛炫耀，阿猶伯除了廣宣貝魯特有多棒，多有文化之外；我比較有興趣的是阿拉伯文由右邊往左的寫法，當場叫阿猶伯示範一下，體驗到難度，確認此生無緣習得，就此放棄。突然間阿猶伯望著窗外夜空，感慨說道：「我們能夠當飛行員，真是一種privilege。」我實在無法同意他更多，我們生下來運氣很好，無病無痛長大，能通過體檢，個性與能力剛好又適合這個工作，不管我們各信的是什麼神，都應該跪下虔誠謝恩。

接著阿猶伯突發奇語：「我告訴你，你可以想像到的任何事情，Anything！我都做過了，Man！我人生沒有任何遺憾，可以在任何時候死！」

阿猶伯大概是想鼓勵我人生不要有遺憾，想幹什麼就幹什麼，我聽來卻十分壯烈。我想一想，回答他說：「與你這種前輩共飛，是一種privilege，只是我們不要今天死好嗎？」我們不要撞大氣層，也不要沉大海。土耳其的夜空中，阿猶伯呵呵笑出來。

說回那則廣為流傳的「Privilege霹靂力矩台灣特權量表」，我並非建中校友，認真看完二十項指標，也只得到一分。得到零分、八分、十五分、滿分破表；出身基層還是優渥，與主觀認定的自我完成，有無關聯，要不要受限，見仁見智。

口語中若有人說「It’s been an honor...」，很榮幸能如何如何，有種慣用回答是「The honor was mine」，我才是該要感到榮幸的一方。左思右想，若前文是「It’s been a privilege」，回應「The privilege was mine」，霹靂力矩是我的，也順理成章。

榮幸或特權，有固可喜，無亦欣然，一切盡屬感激。放到太空、大海與麵攤，任何一種情境，似乎都能成立。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中