【自由副刊】吳妮民／帶傷

◎吳妮民

◎吳妮民

醫學會上我見識了一條新藥膏，號稱能使外傷以高達六倍的速度癒合。關鍵成分是肌肽（carnosine），可以對抗發炎、抑制纖維化疤痕的生成，並促進膠原蛋白增生。六倍！隨著照片逐張揭示，某些深及肌腱、需要多次手術清瘡補皮的難癒傷口，竟能靠著換藥痊癒了。彷彿見證了快轉的魔術，台下觀眾莫不嘖嘖稱奇。

傷口照護向來是民俗自救療法的展現。小時割傷擦傷常常沖水後捏團衛生紙、或貼個OK繃便了事，進階版就塗點優碘、面速力達母或眼藥膏。山野之間不分地域則有咀嚼草葉塗敷傷口的習慣；勞苦人們為快速上工，往往隨手包紮，只求先止血不礙事──我聽過有用封箱透明大膠帶牢牢纏裹的。後來進入了醫學領域，才知道促進癒合是講究的，它需要無菌、良好的血液循環，和適當的溼度。

請繼續往下閱讀...

人體各處的癒合速度也各異。臉皮最快，為追求無疤，需以精細縫線對待；背部皮膚是厚的，而輸往下半身的養分循環是最遠的距離，這些，都讓復原時間大不相同。病患撩起褲管，指著腿腳傷疤說，色素沉澱不知什麼時候會好？會好的、會好的，我答，它們總會淡掉。

不知什麼時候會好。也曾有過這樣的自問吧。曾經也每天在悲傷中醒來，反覆不甘地想著「為什麼會是我」嗎。或者，也有那種睹物睹人，心臟就開始痙攣的時候吧。

心傷總是最瘀滯。人世行走，大小磕碰，內裡最深最難觸碰之處，或許也歷經清瘡、肉芽與上皮期，層層疊覆，細細密合。然後，有一天就清爽起來了，不知不覺又笑得出來了。一回神，已經是好多個月過去。好多年過去了。

某些傷無法快轉，唯時間是萬能。時間流過所有。一切都在那樣的流淌裡，即使無眠，即使無語。

它們都還在慢慢生長著。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法