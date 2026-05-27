自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】吳妮民／帶傷

2026/05/27 05:30

◎吳妮民◎吳妮民

◎吳妮民

醫學會上我見識了一條新藥膏，號稱能使外傷以高達六倍的速度癒合。關鍵成分是肌肽（carnosine），可以對抗發炎、抑制纖維化疤痕的生成，並促進膠原蛋白增生。六倍！隨著照片逐張揭示，某些深及肌腱、需要多次手術清瘡補皮的難癒傷口，竟能靠著換藥痊癒了。彷彿見證了快轉的魔術，台下觀眾莫不嘖嘖稱奇。

傷口照護向來是民俗自救療法的展現。小時割傷擦傷常常沖水後捏團衛生紙、或貼個OK繃便了事，進階版就塗點優碘、面速力達母或眼藥膏。山野之間不分地域則有咀嚼草葉塗敷傷口的習慣；勞苦人們為快速上工，往往隨手包紮，只求先止血不礙事──我聽過有用封箱透明大膠帶牢牢纏裹的。後來進入了醫學領域，才知道促進癒合是講究的，它需要無菌、良好的血液循環，和適當的溼度。

人體各處的癒合速度也各異。臉皮最快，為追求無疤，需以精細縫線對待；背部皮膚是厚的，而輸往下半身的養分循環是最遠的距離，這些，都讓復原時間大不相同。病患撩起褲管，指著腿腳傷疤說，色素沉澱不知什麼時候會好？會好的、會好的，我答，它們總會淡掉。

不知什麼時候會好。也曾有過這樣的自問吧。曾經也每天在悲傷中醒來，反覆不甘地想著「為什麼會是我」嗎。或者，也有那種睹物睹人，心臟就開始痙攣的時候吧。

心傷總是最瘀滯。人世行走，大小磕碰，內裡最深最難觸碰之處，或許也歷經清瘡、肉芽與上皮期，層層疊覆，細細密合。然後，有一天就清爽起來了，不知不覺又笑得出來了。一回神，已經是好多個月過去。好多年過去了。

某些傷無法快轉，唯時間是萬能。時間流過所有。一切都在那樣的流淌裡，即使無眠，即使無語。

它們都還在慢慢生長著。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中