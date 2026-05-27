【家庭plus．一人一故事】家是詩意的棲居

圖／豆寶

文／呂政達

年歲愈大，愈容易成為失眠的候選人。我常常在網路找到睡眠導引，那個叫做愛麗莎還是麗莎的女聲簡單的指引，要聽者找個最舒適的姿勢開始。

猛一想，最舒適的姿勢卻頗難，怎樣才能讓我放鬆？要仰躺、側躺、疊幾個枕頭、腳要怎麼擺、手要放在棉被外面還是內面？YouTube給我出了一個最簡單的難題。

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最自然的當然最好，不需林美秀來告訴我。大書法家于右任就曾經遇到類似的難題，有人問于右任睡覺時，鬍鬚在棉被裡還是外面，那夜于右任失眠了，鬍子怎麼擺都不對味。

常常一覺醒來腰痠背痛，也不知是身體還是姿勢出了狀況？這大概是老人家的通病，睡覺這件事，讓我期待又怕受傷害。

甜美女聲的睡眠導引有時讓我挫折，因為她們總保證10分鐘入眠，加上全身掃描放鬆一遍後，我依然緊繃，好像在夜半的床上趕進度，這個床，或者我所在這個稱為家的房間，根本是競技場。

中學時，我躲在台南老家二樓中間房間的棉被裡，想著這裡是最安全的地方，就像蔡琴在《淡水小鎮》那齣劇說的口白，我年輕時的版本：「宇宙，銀河系，地球，亞洲，台灣，台南，裕農路，三樓透天厝二樓房間躲在棉被裡的我。」這個定位是我出發想像的避風港。我想對每個人來說也都是的。

兒子最近在打字溝通自稱「無家可歸」，我讀著傷悲，很想跟兒子分享，理解這世界上其實沒有一個真正安全的角落，在機構裡，他擁有一張靠著窗戶可以看見外頭綠意盎然的床，但我知道在他心的深處，沒有把那裡當做家。

對媽媽而言，儘管爸爸去世後，隨兒女來台北住了30年，這天，妹妹測試久病臥床的媽媽，就問「家裡的地址多少？」媽媽不假思索說的就是台南老家的地址，那裡，已經是一棟破舊失修、養著老鼠的老屋了，媽媽心中仍當那裡是家。

有一個心靈的家，心裡擱著的一個角落，才會有最舒適的姿勢，最安全的地方吧！

德國哲學家海德格說，「人，詩意地棲居。」那種詩意無法被分析，也無從量化，海德格說，現代人「無家可歸」之感，這是一種「失去了根的不安」。

兒子，我的小小海德格啊，爸爸理解你內心那種失去了根的不安感從何而來。我也開始相信，我失去的不僅僅是一夜的無眠、一個最舒適的姿勢和一個最安全的角落而已。

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