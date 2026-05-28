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【藝術文化】「此時此地」移師台文館 台捷漫畫展開圖像對話

2026/05/28 05:30

「此時此地：當代捷克漫畫展」開幕記者會來賓合影，左起為台灣ACG研究學會理事長王佩廸、漫畫家徐碧娟（木笛）、捷克中心台北主任馬凱棠、台文館館長陳瑩芳、漫畫家阮光民、漫畫家星期一回收日、台文館副館長林佩蓉、策展顧問陳怡靜。（台文館提供）「此時此地：當代捷克漫畫展」開幕記者會來賓合影，左起為台灣ACG研究學會理事長王佩廸、漫畫家徐碧娟（木笛）、捷克中心台北主任馬凱棠、台文館館長陳瑩芳、漫畫家阮光民、漫畫家星期一回收日、台文館副館長林佩蓉、策展顧問陳怡靜。（台文館提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕當捷克深厚的漫畫藝術底蘊，遇上台灣自由多元的文學轉譯，會碰撞出什麼樣的文化火花？由捷克經濟文化辦事處、捷克中心台北主辦，國立台灣文學館合辦的「此時此地：當代捷克漫畫展」（Here and Now: Contemporary Czech Comics），昨（27）日於台文館揭幕。展覽匯集捷克近20年最具代表性的10位當代漫畫家作品，同時精選40餘部台灣漫畫共同展出。

【藝術文化】「此時此地」移師台文館 台捷漫畫展開圖像對話「此時此地：當代捷克漫畫展」自即日起於台文館B1圖書室展出至7月31日。
（台文館提供）

此次展覽由捷克科學院漫畫理論學者Pavel Kořínek與布爾諾摩拉維亞博物館策展人Tomáš Prokůpek共同策畫，聚焦「捷克漫畫復興」的重要脈絡。展出作品橫跨不同世代與創作風格，展現捷克漫畫家如何融合傳統藝術語彙與前衛敘事手法，在國際漫畫舞台上建立獨特文化主體性。

來賓動筆繪製展覽主視覺「捷克紅獅子」，作品各具風格。（台文館提供）來賓動筆繪製展覽主視覺「捷克紅獅子」，作品各具風格。（台文館提供）

展場以大量細膩圖像與實體漫畫書打造沉浸式閱讀空間，觀眾不僅能欣賞作品，更能現場翻閱經典漫畫，深入感受捷克漫畫的創作魅力。館方也特別設置「創作互動區」，邀請民眾拿起畫筆自由創作，將完成的小漫畫張貼於展牆，讓看展不只是閱讀，更成為參與創作的一部分。

捷克中心台北主任馬凱棠表示，繼去年與台文館合作「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」後，再度攜手「此時此地：當代捷克漫畫展」，希望持續深化台捷之間的文化交流與藝術合作。

台文館長陳瑩芳指出，台灣與捷克都曾歷經極權壓迫，也都迎向創作能量蓬勃發展的黃金時代，因此兩地創作者在歷史、政治與文化議題上具有高度共鳴。此次特別以「自由與多元」為核心，從「創作者的內在風景」、「島嶼的歷史與生活素材」及「文學改編與共創」3大面向，精選台灣漫畫作品與捷克展覽相互對話。

昨日開幕儀式貴賓雲集，包括策展人陳怡靜及多位文化界人士共同參與。現場也特別安排「捷克紅獅子」共創活動，與會來賓以捷克國家象徵紅獅子為靈感，接力繪製小漫畫，象徵台捷之間跨越語言與地域的藝術交流。

「此時此地：當代捷克漫畫展」曾於2025年在台中國立公共資訊圖書館展出，此次移師台文館，加入台灣漫畫家作品，以圖像與文學展開一場跨越國界的文化對話。即日起展至7月31日。

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