【藝術文化】首屆兒童戲曲藝術節6月登場 展現傳統戲曲無限可能

首屆「2026兒童戲曲藝術節」將於6月27日正式登場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由傳藝中心主辦的首屆「兒童戲曲藝術節」，將於6月27日至8月16日在台灣戲曲中心舉行，特別邀請著名劇評人吳岳霖策畫，以「穿越小戲台」為題，從陪伴孩子認識戲曲出發，拆解傳統戲曲中的身段、故事與後場音樂等核心元素，結合偶戲、歌仔戲、即興劇與馬戲演出等多元形式，推出9檔風格各異的兒童戲曲作品。

創造焦點《小丑八怪—蘭後呢？》將展現馬戲與戲曲身段跨界融合的無限可能。（記者董柏廷攝）

傳藝中心主任陳悅宜昨（27）日於記者會上表示，今年首度舉辦兒童戲曲藝術節，期望循序漸進打造屬於兒童的戲曲生態系，讓傳統藝術的種子在生活中發芽。

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策展人吳岳霖認為，兒童戲曲並非單純將既有內容兒少化，而是重新尋找與孩子溝通的方法。此次參展作品觸及成長、教養、同儕霸凌或青少年學業壓力等課題，也針對不熟悉戲曲的民眾，透過融入新媒體科技與互動體驗的方法，邀請大小戲迷一起走進劇場。

在展演節目的細緻呈現上，多個劇團帶來了翻轉傳統的演出。台北木偶劇團將榮獲傳藝金曲獎的作品重新打造，推出科技版《水鬼請戲．臨水之界》，融合傳統布袋戲操偶、北管音樂與科技光影，打造沉浸式水底空間。馬戲團隊創造焦點的《小丑八怪－蘭後呢？》結合戲曲身段、雜耍與高空特技，重新詮釋花木蘭傳奇。台北海鷗劇場《吟遊詩人忘了說故事》由導演宋厚寬創作，以歌仔戲「做活戲」概念為靈感融合即興劇，邀請現場觀眾共同參與故事創作。浩明創意工作室的《今天的營業時間即將結束》則將時空拉至未來，以「博物館驚魂夜」的概念，讓歌仔戲前後場角色在深夜復活。

此外，藝術節也結合了兒童布袋戲劇本創作推廣計畫，包含鄭玉姍編劇、真雲林閣掌中劇團演出的《小虎的實習歷險記》劇場版；張庭瑜編劇、五洲勝義閣掌中劇團合作的《巨人阿里》，翻轉阿美族傳說探討反霸凌；李俊寬編劇、昇平五洲園演出的《阮是天頂上光的星》，以雙舞台共演呈現自閉症兒童學習布袋戲的故事；黃子建編劇、雷音劇坊帶來的《龜山夫人氣甲衝煙矣！》，則展現人偶同台共演。此外，扶植計畫團隊走戲人也推出優化升級的《龍女流浪記》2.0版，以歌仔戲重新詮釋青春期離家故事，探討親子陪伴的需求。詳詢傳藝中心官網與OPENTIX網站。

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