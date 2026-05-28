【藝術文化】中美館攜手MUJI 打造安靜與共融空間

中美館與MUJI合作，在地下室打造舒適、彈性的「共融空間」。（中美館提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕為讓不同年齡、不同需求的觀眾都能自在參觀、安心停留，台中市立美術館持續推動「共融計畫」，並攜手無印良品MUJI RENOVATION空間改造企畫，於館內地下1樓及地下2樓打造「安靜空間」與「共融空間」，提供民眾在觀展之餘，有休憩、交流與放鬆的場域，讓中美館成為更溫暖友善的文化空間。

中美館表示，為回應場館多元使用需求，從軟硬體同步推動「共融計畫」，提供民眾多感官導覽、無障礙服務台及友善參觀動線，另也規畫兼顧親子、樂齡及身心障礙者空間，讓觀眾依照自己的步調探索藝術與建築。

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館內地下1樓改造成「安靜空間」，播放由左西人文空間陳盈君設計的「（呼吸）放鬆引導語」，協助民眾放慢步調；空間方面則採簡潔溫潤、具居家感設計，配置低於90公分的家具降低壓迫感，同時備有兒童及成人降噪耳罩、紓壓玩具，讓民眾獲得片刻自在與安心。

無印良品MUJI RENOVATION空間改造企畫團隊則指出，地下2樓的「共融空間」運用線型等幾何家具，打造兼具休憩、交流、閱讀與小型工作坊功能的多元場域。

中美館館長賴依欣表示，將持續與中市圖合作，於「安靜空間」推出微型書展，精選藝術童書及身心療癒書籍，也會持續推出文化講座及創作工作坊，讓民眾以自在方式走進藝術，也讓文化成為共享生活日常。

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