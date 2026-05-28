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【自由副刊．閱讀小說．長篇精摘】 王聰威／共享戀人 － 2之1

2026/05/28 05:30

圖◎薛慧瑩圖◎薛慧瑩

◎王聰威 圖◎薛慧瑩

從機場回到家時已經是凌晨兩點，樓道的感應燈比規定的節電時間多亮了三分鐘，走廊盡頭的空氣仍保留消毒液的氣味。

陽台的燈亮著，鞋櫃少了那雙鮮明的波爾多紅高跟鞋，把行李箱拉進客廳，我看見沙發上少了毯子。那是莉的「comfort blanket」，一年前同居時她帶來的，現在連帶消失了。

「我搬出去，先找個旅館住兩星期，再回去搬東西。」莉傳了訊息。

耶誕假期前兩週，我與行銷部的女同事在歐洲某個英文難以拼寫的小城市出差，這裡正在招商舊城區更新的聯合建案，我們協助合作建商提供行銷企畫。那天上午的會議提前結束，我們沿著街道走了一段，走進一間開業於19世紀的地下室咖啡館，斑駁石砌牆面，掛著歷代作家的油畫像，櫃檯上堆滿洗過多次的白麻布巾，背景播放的是雜音過多，幾乎聽不清旋律的爵士電台。

天氣嚴冷，她點了杯熱白蘭地和提拉米蘇，我則要了一杯牛奶咖啡和燕麥布丁。

「阿克你說，是不是太過分了。」Renee用湯匙敲著甜點盤子，「趁我不在，把我下面的人拉上來當部門副主管，居然連個訊息都沒發給我。」

我打開手機，訊號斷斷續續。我與莉之間有十一個小時的時差，她傳來的訊息另外講了今天公司例會的瑣事、前一段婚姻的孩子的睡前狀況。

莉與前夫的婚姻維持了十六年，雖然是被前夫發現她外遇的結果，但雙方沒有明顯裂痕，不帶情緒性地和平結束。孩子由前夫撫養，沒有妥協或愧疚，即使非常努力，莉也清楚自己不適合當一個母親，她認為照顧雖然是責任問題，但其實是環境適配的結果。協議完成後，她擁有適度的探視權，孩子對她而言，是曾經參與過的一段生活形式，現在很好，被擱置在合理的位置上。

訊息文字簡單，句子排列整齊，沒有表情符號，很無菌的語言格式，最後一行是張貼圖：一隻熊貓舉著大拇指，背景是多彩的氣球和煙火。

我回了：「今天一切順利，交給我，應該拿得下來！」

「你是不是根本不想理我？」Renee說，「反正這種事你也沒損失嘛。」

Renee是那種工作極為主動的人，習慣指揮流程、精通臨時簡報，總是笑著完成看似不可能的任務。我看著她，忽然覺得她真的很漂亮，身材高䠷、五官立體，已經單身一段時間，幾次酒後閒聊曾抱怨太久沒人碰她，而且工作太多、懶得經營關係。

「今天晚上或許能夠把她弄上床。」我沒有對自己生氣，也沒因此感到特別興奮，當天晚上，回飯店前，我繞到附近藥房去買了保險套，塞進外套內袋。

我站在半黑暗的客廳中央，手機自動連上家裡的Wi-Fi，社群平台閃著未讀訊息。放下兩個大型行李箱，其中一個是莉交代要從免稅店買回來的名牌行李箱，象牙白色，亮面。將客廳全部的燈光打開，稍微環視一周，家裡幾乎看不出來有何變動，但可以感受到，像是背景音樂被悄然置換的那種不同程度。

我去打開久違的音響，CD唱盤裡仍是離開的那個早晨所放入的Dave Holland《Emerald Tears》，多麼珍貴的眼淚，每一滴都凝結成了翡翠，莉應該從未喜歡過這樣從頭到尾碰碰碰亂響的枯燥音樂，僅是漫無目的地忍耐著而已。

我走到廚房，打開冰箱，裡頭被塞得滿滿的一罐裝氣泡水、三種不同品牌的低溫殺菌牛奶、對我來說過甜的即食果凍、兩大包真空包裝的去骨雞腿肉，賞味期限是三天後。莉的分手邏輯中保留了部分遠端維修的安排，她對男女關係的理解接近合約，包含關係終止的行為備份與風險平衡。

《Emerald Tears》裡不斷碰撞、摩擦、跳動的貝斯，此刻聽來像是什麼艱難的施工現場，就像在移除這個房子裡的生活痕跡，曾經在沙發上的，莉的comfort blanket也不例外。厚實又有點笨重，摺角處的縫線起了毛球，觸感粗糙，冬天時她總是裹著它窩在沙發一角，雙腳縮進毯子底部，用幾近靜止的姿勢滑手機，回覆大量的工作訊息，螢幕的光照在她的臉上，客廳裡沒有聲音，僅有推播訊息偶爾響起的微弱震動，令我無端著迷。

早晨十點鐘多一點，被電話聲叫醒。

我下意識摸向床邊矮桌的手機，但並不是手機在響，螢幕亮著，有兩則未接來電的顯示。

那聲音持續響著，從臥室門外的某個角落傳進來，低沉、鈍重，殘喘的警報似地，聲音有些破碎，像用力摔破鐵器的刺耳毛邊。我躺了一會兒，盯著天花板，才緩慢地回過神來，是市內電話？

機場那張居檢表要求每戶必須具備一支「可撥通之市內電話」，以備防疫追蹤人員日後確認隔離狀況，手機不算，視訊軟體不算，LINE與Messenger一律不採認。這類規定已無實質執行力，卻仍舊列印在官方文件上，大多數人會寫下親戚電話或空號，有些人乾脆亂填，我填了那支十幾年未曾更換的號碼，但號碼早在兩年多前就已實際停用。

那是我過去個人使用的電話號碼，隨著我十幾年來搬遷幾次未曾換過，比任何既有手邊的物品都要更老舊。與莉搬到這棟新公寓時我也帶著這號碼，但母親過世之後，就再沒有人打過這支電話，當時的電話機一段日子後損壞，丟掉了。

母親沒有手機，不會使用任何通訊軟體，只懂打市內電話給我，通常問有沒有好好吃飯，問問我的工作情況，若是問起公司，我就會順勢提到莉，說她是高階主管，管的人很多，比我還忙，「我會煮飯啦，她什麼都不會，連燒開水也不會。」我刻意說得誇張，「她很凶啊，我很怕她，但她對我很好，還買高麗蔘給我吃。」

母親總是笑著說：「那很好啊，有人照顧你。」她從沒見過莉，但很在乎莉是不是還跟前夫聯絡？多久去看一次孩子？而且莉四十四歲了，如果結婚是不是還能生小孩，過年時要不要請她一起來家裡，每次電話裡都反覆地問相似的問題。

「如果有結婚再說，高齡產婦也能生啊。現在喜歡我的女生很多好嗎，我很受歡迎。」我安慰母親說，「妳不要煩惱啦，我有聽妳的話，我會照顧自己。」類似的話，我早就打定主意欺騙她地講過很多次。

我走到客廳的書架前，原本放著電話後來拆掉的空空的一格，放了一台我從未見過，像是特別從壁櫥深處挖出來的豬肝紅老式按鍵電話，除了制式的十二個白色泛黃按鈕之外，還有個透明小方框，裡頭有一張小塑膠片，用黑色簽字筆寫了沒看過的電話號碼。

在鈴聲暫時沉默的間隔，空氣靜得過頭，連殘響都消失了，我伸手拿起厚重的話筒，花了幾秒鐘適應這個具象的重量，把話筒貼近耳邊。

「這裡是中央防疫中心關心您，本次通話為自動語音確認服務，請依實際情況進行回答：

您於今日凌晨兩點二十七分返抵國門，是否確認行程由機場直接返家？請以『是』或『否』作答……」

疫情第一次爆發是將近十年前的事，當時我住的大樓會將染疫者姓名、住址換成幾個〇〇，公布貼在牆上，就像欠繳管理費的名單一般。幾個管理委員戴著呼吸閥口罩、套著透明雨衣，把水、起士餅乾和速食麵放在樓層通道尾端，但不知是誰在食物箱上貼了紙條，黑色簽字筆寫著：「城市會變這樣都是你這種人害的去死」。那時還是個對疫情無能為力的時代，他們後來也確實一一病發死去。

現在只留下一層稀薄的行政遺跡和刻板制度，像霧氣未散的窗戶玻璃，我知道這些規定並不需要真正遵守，不會有人稽查，也沒有人願意負責這樣的工作，社區防疫中心App更新日期停留在幾年前，申報連結點不開，留言板早就關閉。我想起在《直擊！人人有興趣的世界歷史》特刊裡讀過的，美國聯邦貿易委員會早已停止對冷戰時期避難所的監管責任，那些掩體成為無人聞問的廢墟。

我把話筒放回去，卡了一聲，再壓緊，電話立刻再響起，似乎沒打算停止，我一接起便要掛掉，但話筒中傳來流行的鋼琴音樂，隨後是一道柔軟的女聲：

「李察，很高興再次聽到您的聲音。這裡是iLover共享戀人。根據紀錄，您於2024年9月開通服務，累計使用三百四十二小時。您選擇的陪伴模式為日常約會型，過去十二週未進行偏好修改，情感溫度維持在中度區間。

我們提醒您：服務將於七十二小時後到期。若您希望延續目前的服務，請按1繼續扣款，或自官方網站、App登入您的個人帳號，亦歡迎親往各共享站點進行續約設定。感謝您這段時間的信任與使用，期待未來仍有機會為您提供陪伴，願愛在正好的時空完美。」

「喂。」

「嗯，是我，好久不見。」

「啊，好久不見。」

「你一個人可以嗎？」

「可以什麼？」

「吃飯一類的，你有叫外送嗎？」

「沒有，我們以前也不叫。那是妳吧，靠7-11就能過活的人。」

「我還是覺得很方便。你不懂。」

「一個建設公司的副總，旅行的時候一定要預定米其林餐廳，卻最喜歡便利商店的飯糰，我是不太懂這邏輯。」

「生活是日常，旅行是盛宴。」

「這是我上次寫的文案吧，但被妳刪了。」

「說過了，就很無聊又一般，所以都自己煮？」

「煮啊，反正現在時間很多。」

「我找不到我的墨綠絲巾，GUCCI的。」

「不是在妳抽屜裡嗎？還是帶去辦公室了？」

「應該沒帶走。你可以幫我看一眼嗎？」

「我翻翻妳的大衣口袋看，抽屜可以打開吧？」

「你找找看。」

「找到我會放妳梳妝台上。」

「好，謝啦。」

「好客氣！」

「你不也一樣。」

「愛妳喔。」

「這句話現在還有用嗎？」

「啊，習慣了，而且我又沒有不愛妳了。」

「你相信我嗎？」

「什麼意思，當然相信妳啊。」

「好，再見。」

我本來要掛斷，還是忍不住開口：「對了，客廳書架裡的那支紅色電話，是妳裝上去的？」

「對，怎麼了？」

「覺得……有點奇怪。我沒辦市話，也沒記得家裡有那種東西。」

「我那天整理更衣室的櫃子，最上面那個裡面有個紙箱，標籤掉了，我原本以為是你以前帶來的錄音帶，打開來看才發現是一堆舊房客的東西。」

「什麼東西？」

「一些雜物而已……嗯，有一個藍色的月兔印咖啡壺，還有那支電話機。」

「我完全沒印象。」

「不是你整理的嗎？」

「不是，那妳怎麼會想到把它拿出來裝？」

「你應該沒看過這種老電話吧，我覺得它的造型滿好的，本來擦乾淨放在桌上而已，後來發現牆上那個市話接線還在，就試試看，結果居然有訊號。」

「有訊號？」

「有嘟嘟嘟的聲音。」

「我不知道它一直有在跑。」

「我上網查了一下，欠費太久被停了，預先繳了半年，線路就恢復了。」

「妳幫我繳錢？」

「嗯，我有你的身分證字號，登記資料也沒變。」

「原來是這樣，剛好用來接防疫中心的訊息。」

「你不覺得它的聲音是那種很實在的鈴聲，不像手機那樣滑過去就靜音，非得要拿起話筒不可，不然它會一直響，像有什麼東西，還能從這個空間裡，強迫你舉起手，說一聲『喂』。」

「嗯，是這樣沒錯，我有舉起來。」

「你覺得怪嗎？」

「不會怪，但忽然做了這個，不太像妳會做的事。」

「喔，也是，就算是剛好。就這樣，照顧好自己。」

「妳也是。」（待續）

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