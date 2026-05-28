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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 花椒／昏迷

2026/05/28 05:30

◎花椒◎花椒

◎花椒

父親離開後，母親

很長一段時間

陷入了恆常的昏迷

她站在廚房

車庫和溪水旁

那些睡著的部分

止不住向下掉

有時是襪子

有時是酪梨形狀的

一個開瓶器

在銀行，她突然說

「眼睛不見了」

然後很久沒有再睜開

點鈔機的藍色小燈

還在跳動

她隨即吞下兩枚

顏色模糊的藥丸

還好我的文字

與我足夠親密

暫時將它們交給她

也將她交給它們

那些詩和小說

需要照顧某種事物

她因此

更愛惜自己

五月的街道

開始飄落藍花楹

令地上布滿

垂鐘般的地雷

我們不得不

穿過它，走回去

貓著我們的肋骨

和回憶的腳尖

某一刻以為她在笑

轉頭才看見

那顆熟悉的淚滴

貼在她左眼的下方

不久之後

那滴淚還在原地

它蟄伏的樣子

像沒有出現過

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