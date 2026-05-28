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【自由副刊】 花椒／昏迷
◎花椒
◎花椒
．
父親離開後，母親
很長一段時間
陷入了恆常的昏迷
．
她站在廚房
車庫和溪水旁
那些睡著的部分
止不住向下掉
．
有時是襪子
有時是酪梨形狀的
一個開瓶器
．
在銀行，她突然說
「眼睛不見了」
然後很久沒有再睜開
．
點鈔機的藍色小燈
還在跳動
她隨即吞下兩枚
顏色模糊的藥丸
．
還好我的文字
與我足夠親密
暫時將它們交給她
也將她交給它們
那些詩和小說
．
需要照顧某種事物
她因此
更愛惜自己
．
五月的街道
開始飄落藍花楹
令地上布滿
垂鐘般的地雷
．
我們不得不
穿過它，走回去
貓著我們的肋骨
和回憶的腳尖
．
某一刻以為她在笑
轉頭才看見
那顆熟悉的淚滴
貼在她左眼的下方
．
不久之後
那滴淚還在原地
它蟄伏的樣子
像沒有出現過
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