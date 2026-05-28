【自由副刊】 花椒／昏迷

◎花椒

◎花椒

．

父親離開後，母親

很長一段時間

陷入了恆常的昏迷

．

她站在廚房

車庫和溪水旁

那些睡著的部分

止不住向下掉

．

有時是襪子

有時是酪梨形狀的

一個開瓶器

．

在銀行，她突然說

「眼睛不見了」

然後很久沒有再睜開

．

點鈔機的藍色小燈

還在跳動

她隨即吞下兩枚

顏色模糊的藥丸

．

還好我的文字

與我足夠親密

暫時將它們交給她

也將她交給它們

那些詩和小說

．

需要照顧某種事物

她因此

更愛惜自己

．

五月的街道

開始飄落藍花楹

令地上布滿

垂鐘般的地雷

．

我們不得不

穿過它，走回去

貓著我們的肋骨

和回憶的腳尖

．

某一刻以為她在笑

轉頭才看見

那顆熟悉的淚滴

貼在她左眼的下方

．

不久之後

那滴淚還在原地

它蟄伏的樣子

像沒有出現過

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