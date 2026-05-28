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藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．銀髮俱樂部】記憶退化 長輩老番顛

2026/05/28 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

那一天，我只是打開抽屜翻找東西，媽媽突然盯著我大聲地說：「妳是不是拿了我的存摺？」我愣了一下，心裡想：「那不是妳之前交給我保管的嗎？」那一刻，我有點無奈，也有點委屈，甚至一時之間不知道該怎麼回應。但其實這樣的情況，很多家庭都正在發生。

當長輩年紀漸長，特別是80歲以上，開始對「自己的東西」變得格外敏感，甚至懷疑別人動了他的東西。這不是任性，也不是故意找麻煩，而是一種「變了樣的求安全感」。我試著站在她的角度想：如果有一天，我的記憶不再可靠，剛放好的東西轉眼就找不到，腦袋總是少了一塊拼圖，那我會怎麼解釋？也許，我也會覺得不是我忘了，而是有人動了我的東西。

我曾聽一位朋友分享，她的父親每天把餅乾藏在不同地方，結果常常忘記藏在哪裡，最後反而懷疑孫子偷吃。一開始，家人拚命解釋、翻找證據，卻只讓情況更糟。後來他們改變方式，笑著說：「那我們一起找，看看是不是它自己跑去旅行了？」氣氛反而緩和了。

現在我慢慢學會，與其說服，不如陪伴。當媽媽說「東西不見了」，我不再急著否認，而是先回應：「妳一定很擔心，我陪妳一起找吧。」奇妙的是，她的情緒常常就先穩下來了。我也開始注意，不隨便動她的東西。如果需要整理，一定先告訴她，甚至請她一起決定。這些小小的改變，看似簡單，卻讓衝突少了很多。有時候，我甚至會陪她「演」一下。明明知道東西就在那裡，還是會一起找，當她最後找到時，那種安心的表情，比我解釋一百句「沒有拿」都來得有用。

當然，如果這樣的情況變得愈來愈頻繁，或是伴隨明顯的記憶退化與情緒改變，就應該尋求專業的幫助。因為這可能不只是老化，而是身體在提醒我們，需要更多的關心與照顧。

慢慢地，我也體會到這其實是一場角色的轉變。曾經照顧我的人，正在變成需要我照顧的人；曾經替我收好東西的人，開始害怕東西不見。當我願意多一點耐心、少一點爭辯，就會發現，她不是在懷疑我，而是在一個愈來愈陌生的世界裡，努力抓住一點點確定。

所以下一次，如果你家長輩再問：「是不是你拿的？」請你笑一笑，坐下來陪他一起找。因為，他在找的，不只是東西，而是他的安心。

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