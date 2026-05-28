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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．四季好食】杏鮑菇換個吃法 秒殺

2026/05/28 05:30

杏鮑菇先煮再炸，香、酥、脆，好吃極了。杏鮑菇先煮再炸，香、酥、脆，好吃極了。

文、圖／梁瓊白

菇蕈類是本身就含有天然鮮味的食材，野生的當然最珍貴，但是現在的菇類大都出自人工培育，因此一年四季都可以買到各種新鮮的菇。

菇類是高蛋白、高纖維的食材，含豐富的多醣體、胺基酸和維生素，這樣的高蛋白低脂肪，也成為素食者補充營養的最佳食材，更是火鍋的最佳拍檔，因為比葉片蔬菜耐煮，更是讓湯頭鮮美的功臣，因此各種菇類是火鍋僅次於各種肉片之外，不可缺的配料。

菇類大多與其他肉類搭配，互補出口感的鮮美，無論是炒、燒，還是加在湯汁中一起加熱，很少有單獨成菜的，而不同的菇，有不同的香氣與口感，但也有味道比較單調不出色的，例如杏鮑菇就是其中之一。

我個人最不喜歡吃杏鮑菇，切塊燒太硬，切片炒覺得沒味道，偏偏賣場的杏鮑菇都是整袋賣，一小袋也至少四條裝，沒有零賣的，可能怕挑選過程把菇翻壞了。杏鮑菇看似粗壯，其實很容易因為觸碰而斷裂，尤其是菇蒂的部位，一旦損壞就影響賣相了，所以都是包裝好一袋袋的。

我處理杏鮑菇的吃法是炸，先把杏鮑菇用鹽水煮一下，大約5分鐘左右，煮過可以去掉杏鮑菇帶有的微微苦味，撈出來後用手撕、或是切成細長條，然後擠乾水分，拌入少許玉米粉，再放入熱油中炸至酥黃，撈出後撒點椒鹽調味再吃，非常香、酥、脆，好吃極了，跟魷魚絲似的，超級棒，還是素的，而且高纖維，不過不建議一次炸太多，一次一根、頂多兩根，很夠吃了。

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