【家庭plus．親子會客室】孩子資質不同 放過自己

圖／豆寶

文／Judy 林

我育有一對兒女，兩人年齡相差將近11歲。老大是自帶光環的孩子，學習力強、成績優異，在校園裡總是師長同學矚目的風雲人物。原以為有了第一胎的「成功經驗」，育兒之路更應駕輕就熟，沒想到小女兒迎來了108課綱的教育體制，學習步調卻與哥哥截然不同。

看著她在繁雜的跨領域學習中顯得吃力，成績單上的紅字有時像是一道道無聲的指責，讓身為母親的我陷入深深的焦慮。因此，我常在夜深人靜時自責，是不是自己沒能跟上新時代的腳步？甚至在他人詢問孩子近況時，心底會浮現一絲難以啟齒的羞愧。

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直到某晚，看透我心思的兒子溫柔地安慰我：「媽！妹妹有她自己的時鐘，妳不必因為她的表現而覺得失職，請放自己一馬，也讓妹妹釋懷吧！」他提醒我，成績並非生命的全部，身心健康與快樂的成長記憶，才是真正陪伴他們一輩子的厚實資產。

兒子的話如醍醐灌頂。我這才醒覺，我不該拿哥哥的模板去套印女兒的人生。我決定放下那份追求完美的執念，改以陪伴代替焦慮。我明白，教育不是為了複刻成功，而是守護每一顆心靈，讓她在自己的季節裡，自在地綻放。

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