【藝術文化】克莉絲朵．派特攜手劇作家強納森．楊 《集會遊戲》TIFA壓軸登場

《集會遊戲》劇中角色在秩序與崩解之間，展開一場關於歸屬與存在的探索。

（林軒朗攝，兩廳院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由當代最具影響力編舞家克莉絲朵．派特（Crystal Pite）與劇作家強納森．楊（Jonathon Young）共同創作的《集會遊戲》（Assembly Hall），亞洲巡演首站來到台北，成為2026TIFA台灣國際藝術節重磅閉幕作品。

《集會遊戲》開場，從一群熱衷中古世紀角色扮演的人們，在老舊社區的會議展開。

（林軒朗攝，兩廳院提供）

主辦國家兩廳院表示，克莉絲朵．派特與強納森．楊長期合作，被視為當代表演藝術跨域創作的重要組合，從以個人創傷出發的《愛與痛的練習曲》，到改編經典文本的《欽差大臣》，透過舞蹈與文本並置的創作方式，逐步發展出具高度辨識的舞台語言，過去來台時都引發熱烈迴響。

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此次登台作品《集會遊戲》，作品核心在探問秩序與集體關係。故事描繪一群熱衷中古世紀角色扮演的會員，聚集在老舊的社區活動中心，面對經典的「無名騎士節」陷入財務危機、人員流失，試圖透過會議布局未來。

隨著會議推進，現實逐漸鬆動，場景也跟著角色穿梭日常會議與中古世紀的神話世界：舞台上英勇騎士交會落難少女，浩瀚山河拔地而起、沙場征戰刀山火海；舞台下會員唇槍舌劍互不相讓，火力全開，爭的竟不是疆土而是咖啡一杯？在日常瑣碎與浪漫史詩共存的魔幻場景裡，觀眾也跟著角色在秩序與崩解之間，展開一場關於歸屬與存在的探索。

《集會遊戲》以黑色幽默為基調，呈現人類試圖建立秩序的理想，同時揭露制度如何因人性而瓦解。如同克莉絲朵．派特在2026年「世界舞蹈日」強調的核心理念：在這個更迫切需要守護人性的時代，「我們關注的是，在人性本身所包含的動盪與缺陷之中，如何維繫理想與團結？」而藝術則帶來慰藉與抵抗的力量。

強納森．楊指出：作品將「語言」視為引發舞蹈的催化劑，而「舞蹈」則成為促使人們開口說話的力量。「我們試圖讓它們緊密交織，被放入同一個戲劇情境中，既彼此衝突，又相互依存。」在此基礎上，他先以錄音建構文本結構，再由克莉絲朵．派特轉化為肢體編排，讓表演者透過「對嘴」同步聲音與動作，形成兼具戲劇敘事與舞蹈動能的表現形式，持續拓展觀眾對劇場的想像。

《集會遊戲》昨（28）日起至30日在國家戲劇院演出，詳詢OPENTIX。

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