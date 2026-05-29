【藝術文化】2026台灣工藝季啟動 串聯全台據點打造工藝島

文化部次長王時思（左4）、工藝中心主任陳殿禮（右4）等共同宣布「2026台灣工藝季」正式啟動。

（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣工藝研究發展中心昨（28）日在瓶蓋工廠台北製造舉辦「漫活SLOHAS—2026台灣工藝季」啟動記者會，宣布「2026台灣工藝季」將自6月1日至8月31日於全台各地。同步展開。今年以「Flow Taiwan—漫幸福．活自在」為主題，串聯全台65處以上工藝據點，透過展覽、市集、工坊、行旅與手作體驗等活動，推動工藝進入日常生活。

文化部政務次長王時思出席啟動記者會時表示，在科技快速變動的時代，工藝除了是文化傳承的載體，也逐漸成為人們尋求生活節奏與情感陪伴的重要方式。今年工藝季除串聯既有工藝師、工藝館舍與地方文化據點，也首度結合蒙藏文化中心與「百大文化基地」，讓工藝更深入社區與生活場域，形成跨地域的文化交流。

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工藝中心主任陳殿禮指出，今年延續「漫活SLOHAS」理念，並提出「工藝水哲學（H₂O｜Human Heart Over-all）」，強調工藝應回到以人為本、順應自然的核心價值。

本屆工藝季規畫「工藝島串聯」、「展覽」、「活動」、「市集」與「行旅」5大主軸，整合中央、地方與民間資源，涵蓋陶藝、木工、漆藝、纖維等多元類型。民眾可透過導覽、體驗與走訪，進一步理解工藝與地方文化之間的關係。

此外，另一項特色是導入LINE官方帳號與數位集章機制。參與民眾可於各地據點累積數位章戳，再參與抽獎活動，獎項包含工藝季限量周邊與多項工藝作品，總價值超過百萬元。工藝中心表示，希望透過互動設計，讓工藝季成為更具參與感的文化行動。

工藝中心表示，希望透過工藝季推動更多人重新理解工藝與生活的關係，並藉由全台串聯，逐步形塑兼具地方文化、美感與永續精神的「台灣工藝島」。詳詢工藝中心官網。

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