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【藝術文化】柏林劇團《三便士歌劇》登台 重現資本社會荒謬寓言

2026/05/29 05:30

【藝術文化】柏林劇團《三便士歌劇》登台 重現資本社會荒謬寓言層層交錯的鷹架式舞台設計，呈現角色在權力、愛情與利益之間的困局。
（Moritz Haase攝，北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由北藝中心主辦的「2026北藝嚴選」，邀請柏林劇團（Berliner Ensemble）《三便士歌劇》來台演出，將於5月29日至31日在北藝中心大劇院登場。此次由導演巴里．柯斯基（Barrie Kosky）執導，以柏林劇團最新版本，重新演繹劇作家布萊希特（Bertolt Brecht）對資本主義、權力與人性的批判。

北藝中心表示，《三便士歌劇》由布萊希特與作曲家克特．威爾（Kurt Weill）於1928年共同創作，改編自英國作家約翰．蓋伊的《乞丐歌劇》。作品首演時原被看衰，但最後卻意外轟動柏林，主題曲〈大刀麥基〉迅速流傳街頭，也讓作品成為20世紀戲劇史的重要經典。

故事背景設定於維多利亞時代的倫敦，描述乞丐集團首領皮佑納與黑幫頭子「大刀麥基」之間的利益角力。巴里．柯斯基以巨大鷹架構成舞台，如同一座無法逃離的社會機器。角色在其中穿梭、攀爬與墜落，對應階級與欲望間的拉扯。劇中人物在背叛、利益與生存間游移，讓整齣戲充滿諷刺與黑色幽默。

柏林劇團戲劇構作西碧勒．芭修（Sibylle Baschung）指出，劇中角色始終圍繞利益運轉，「他們假裝善良、假裝相信道德，但實際上所有情感與價值都逐漸被商品化。」她認為，《三便士歌劇》描繪的是一個競爭至上、充滿疏離感的社會，而這樣的處境至今仍與當代高度貼近。

此次來台版本延續布萊希特「疏離效果」的劇場概念，演員刻意展現「正在扮演」的狀態，讓觀眾不只是沉浸劇情，也同時保持觀看與思考距離。融合爵士、巴哈、輕歌劇與流行舞曲元素的音樂設計，在輕快旋律中包裹愛情、暴力與利益交換。詳詢OPENTIX網站。

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