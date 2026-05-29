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【自由副刊．閱讀小說．長篇精摘】 王聰威／共享戀人 － 2之2

2026/05/29 05:30

圖◎薛慧瑩圖◎薛慧瑩

◎王聰威 圖◎薛慧瑩

我不認識誰是李察，但可猜想是申請了共享戀人的某人，申請時隨便虛構了市話號碼，恰好跟這支一樣，或者更早之前使用過這支電話，不管怎麼樣，居然還在使用市用電話做多重驗證，給人僵固的公務機關的感覺，如同疫情時代諸多的政策殘跡。我打開電腦點進iLover官方網站，想要取消李察的服務，不過當然，只靠一組市話號碼與一個真假不明的名字，連驗證階段都進不去。

退回首頁。

雖然是根植於傳統的出租戀人概念和行之有年的交易機制，自疫情趨緩以來，已經發展成更普遍的，配套系統完善，又比一般老派昂貴的「租賃情人」（Regular Rental Lover）方便，消費較低還能開設發票收據，所謂「新型寂寞經濟」的合法服務。

乍看之下，這頁面跟我常租用的共享汽機車iMobile官網沒什麼不同，過時的純粹功能性UI介面，字體偏大、字距稀疏、框線過多、選單反應略慢但令人安心，整個頁面架構只是將工業感的iMobile標誌換成一組手寫花體「iLover」，像中學週記本封面會看到的設計，所有按鈕位置、欄目分層、服務項目展開形式，大都一致，這兩個平台屬於同一金融控股集團，開發部門應該是改了幾組CSS樣式與品牌標誌，便完成了跨業的版本切換。

首頁最底部有一行「您正在使用最新版本4.3.2關於我們」，我點進去看，是平台沿革史，果然是有濃厚的公辦企業淵源。

iLover最初是一項由中央政府出資近六成官股的公共計畫。當年在疫情第五波高峰時，曾短暫地將陪伴服務納入社會關懷架構之一，與災後心理重建、單人戶照護、遠距生活支援等同列為公共服務範疇，於是跟民間合作成立了平台的前身「iCompany」。官股比例後期逐步被稀釋，平台開始轉包給系統整合廠商，合資民股超過三分之二後，就進一步轉型為純商業化的「親密陪伴」服務，但平台內部仍保留多項官股時期制定的接口規格與回報流程，像是「每日心理陪伴報表」與「行為偏差自動回報程式」等功能至今仍可點選。

我盯著頁面上的「開始申請」按鈕，把游標在上面停了幾秒，按下去。

【iLover共享戀人】申請作業標準程序

（Web端）

【第一階段：身分與裝置驗證】

1.1．註冊帳號密碼

輸入帳號：kawei10472@daxungroup.com

輸入密碼：********

再次輸入密碼：********

1.2．選擇雙重驗證方式（以下擇二）

■ 行動裝置憑證（SMS OTP）

□ 自然人憑證（讀卡機登入）

■ 市話設備註冊碼驗證（依法令必選）

□ 社群帳號驗證（Facebook/LINE/Google）

□ 人工驗證（需拍攝身分資料後補審核）

1.3．申請用戶常住行政區劃（輸入代碼）

輸入內容：TPE｜10472

1.4．共享戀人主要使用時段（可複選）

□ 06:00–09:00

■ 12:00–15:00

■ 18:00–00:00

□ 00:00–03:00

□ 彈性時段（需額外計價）

1.5．使用頻率預期值（單週計量）

□ 每日 1 次以上

□ 每週 4–5 次

■ 每週 2–3 次

□ 每週 1 次以下

□ 不定期（平台推播限定）

1.6．共享戀人偏好性別（擇一）

■ 女性

□ 男性

□ 無性別

□ 不限（由平台推薦配對）

【第二階段：情感互動偏好設定】

（僅供模板訓練參考，非即時調整依據）

2.1．模板選擇

□ 公用模板

■ 偏好模板

2.2．對話節奏與主導傾向（擇一）

□ 引導型（對方傾向主動開啟話題、分享近況與觀察）

■ 回應型（對方傾向靜待租用者發話，再簡短回應）

□ 互動深化型（對方會根據語意延伸話題、提出提問、建立討論感）

□ 情境扮演型（對方依平台提供之主題腳本進行模板互動）

□ 安靜陪伴型（對方僅以表情與非語言方式回應）

2.3．情緒表現密度（擇一）

□ S級：情感表達豐富，具鮮明個性風格與情緒流動

■ A級：感受力保留、語氣平穩，重視對方情緒空間

□ B級：根據互動階段與對方狀態，調整情緒參與度

□ C級：外表平靜，情緒回應具延遲與間接性

□ D級：不主動展現情緒，維持低干擾狀態

2.4．語音互動習慣（擇一）

□ 聆聽導向（多數時間沉默，僅針對提問或明確訊號回應）

□ 間歇回應（在安靜時段偶爾提出觀察或反應）

■ 全程陪伴感（即使無對話，也會以輕聲或短句維持交流）

□ 情緒聲線同步（依對方語氣調整語速與音高）

□ 提示性互動（以聲音提示／字幕回應為主，不主動語言交流）

2.5．視覺存在感偏好（10分制，供模板造型師參考）

• 面部表情細緻度：3

• 性別特徵明顯度：5

• 個人風格標誌性（配件、造型）：1

• 服裝簡約度（數值愈高愈低調）：9

• 動作幅度與肢體表現強度：2

【第三階段：共享戀人模板建議配對】

（以下配對為動態結果，仍可申請微調）

經平台評估你於前一階段填寫的互動偏好與接觸界線設定，系統提供以下建議模板：

建議模板配對：A-Fa

• 性別與年齡識別：女性，28–30歲年齡段

• 氣質描述：安靜型，外貌中性偏清秀，五官不強調對稱或性別特徵，給人穩定但不過度侵入的存在感

• 溝通傾向：說話簡潔，回應速度略慢，具備高度察言觀色能力，不主動牽引情緒

• 互動風格：不製造干擾、適應性高，情緒表達收斂、細微，習慣以眼神與簡短語句回應對方需求

• 日常習性：行為節奏緩慢、姿態壓低存在感，偏好陪伴性質高而互動密度低的關係樣態

• 風格備註：穿著簡潔、飾物極少，避免形成個人主導的視覺記憶

• 建議搭配說明：A-Fa適合長期接觸、低密度互動型的用戶，能提供穩定、安全、不需多言的陪伴關係。

• 平台註解：此人選為平台內少數「極低干擾度／極高穩定感」的模板之一

【第四階段：最終確認與服務初始化】

4.1．是否接受模板建議：

■ 接受建議模板：A-Fa

□ 重新生成建議名單

□ 改為使用「共享站點即時租用」模式

4.2．是否需開啟後續自動排程功能：

□ 自動排程（由系統安排例行見面）

■ 手動預約（租用者登入自選時段）

□ 僅限首次互動（不開啟後續任務）

4.3．【iLover共享戀人】使用服務合約

最終確認項目（請勾選以下選項以完成申請流程）：

■ 本人已閱讀並完全理解《iLover共享戀人模板使用服務合約》所有條款，並確認願意於授權週期內遵守相關規範。

■ 本人同意平台以電子形式儲存並驗證本份同意書，效力等同紙本簽署。

按下「確認送出」後，啟用模板A-Fa登場作業。

耶誕節前一週的氣溫不算低，風捲起冷意與廢氣，對街的航空公司大樓從傍晚起就開始亮著一排彩燈，燈串繞過柱子與陽台邊框，塑膠與金屬交錯閃爍。頂樓處懸著一架塗有麋鹿圖樣的飛機模型和禮物盒，穩穩固定在夜色中不動，整個街區彌漫著加溫的節日氣氛，行人往捷運方向湧去。

週五晚上六點三十分，便利商店裡面一位正在選東西的大叔，站在酒櫃前，手裡拿著一瓶塑膠瓶裝的廉價威士忌，朝這邊看了一下。

我打開iLover App，畫面上展開一段使用說明影片，由一對外貌普通的男女擔任情侶，但或許是AI生成的人物，我無法確定。

影片過於冗長，語氣也不自然，我沒看完，確認了一下操作流程與基本費率，點進「開始填寫」，螢幕上跳出一個藍白色系的彈窗，標題寫著：【iLover共享戀人】租用者身分認證啟動中，請依指示填寫完整資訊以完成啟用，底部是三行強調字句：「為保障共享戀人服務提供者安全，本平台將與警政系統同步資料比對，依法執行審查義務。」

資料都填了之後，需要上傳即時影像以完成身分驗證，在零食櫃前自拍了兩、三次，我不擅長這個，臉忽大忽小的，終於拍出一張構圖清楚的照片，上傳後系統顯示「無法辨識」。我走到最角落靠牆，確認光線與構圖再拍一次，上傳之後才發現背景有個男女廁所的標誌，系統顯示「解析中」→「上傳成功」。

再把信用卡資料輸入後，總算完成了。按下「進入使用頁面」，畫面緩緩跳轉，出現一張灰底地圖，介面看上去和iMobile一模一樣，相同的底圖、相同的街道線條，一個黑色箭頭代表我的所在位置，四周散布幾個藍色系人形，代表一個個等候被租用的共享戀人，粉藍是女性、海軍藍是男性、靛藍是無性別，數量比我預期的多，點擊人形，只有一串如車牌號碼的英文字母結合阿拉伯數字編號。螢幕上最上方有兩個按鈕：「同站租還」是固定點專屬租賃模式，每站僅一名共享戀人；「路邊租還」是即時流動租賃模式，可在任意地點掃碼啟用與歸還，不限固定站點。

我按下「同站租還」，出現了粉紅色旗標代表共享點，大多在十五分鐘內步行可達，我本來想隨意選一個，移動了好幾次，卻遲遲無法決定，有輕微的羞恥感。

點了最近的一個，對面航空公司大樓一樓的附設咖啡館，距離一個紅綠燈的距離，那是我平時不會走進去的地方，冷氣過強，靠窗座位常被穿著制服的人占滿，但倒是很方便的站點沒錯，很適合那棟大樓裡從事航空業的人員，一定有很多人需要一位共享戀人來陪他出席忘年會一類的。

螢幕顯示：「此站點目前無可用iLover，最早可預約時間：明日10:00」。

退回上一層，再隨機點了一個離自己稍遠的旗標，這次位置是在捷運出口旁的iLover官方共享空間。同樣的資訊視窗彈出，一模一樣的格式：「本點目前有六位iLover，請確認使用時段與服務模式」。

我想像那些人坐在裡面，有些看手機，有些也許正盯著牆上的數位時鐘，看著時間一分鐘一分鐘磨過去。我又滑動幾下地圖，更多藍色人形和粉紅色旗標陸續浮現，顯示區域外還有一個灰色提示：「向外放大可查看更多站點」。

滑回最初的位置，黑色箭頭顯示我的本名「阿克」，我點擊箭頭，登錄的個人會員資料有一欄【租用者身分設定】可填寫暱稱，我從腦中隨便浮上來的日本戰國武將直江兼續的名字裡摘了個字，填了「小兼」，這是我的慣例，在不同的平台、社群上，都是用戰國武將取暱稱。然後在「偏好設定搜尋」輸入A-Fa，螢幕上出現一行提示：「您於先前偏好設定共享戀人A-Fa，是否直接選擇？或其他。」點了「是」，螢幕出現「等待即時配對中」，和一個計時三分鐘的進度條，大約過了一半，地圖重新整理，原本散布著藍色人形的地圖上，只剩下三個紅色人形亮著，其餘變成灰色，無法點擊。

離我最近的那個標記，地點顯示是一間自烘焙咖啡館，所在的那條巷子外圍，白天是個有點吵鬧的知名觀光市集，下午過後就迅速安靜下來。我心裡有種微妙的不確定，不太相信這麼臨時的預定，會有一個由我設定好的A-Fa，已經在某個固定的座位上等著。

我點了那個紅色人形，隨之系統載入一張女性證件照片，底下標記「此為AI生成示意圖，僅供模板風格參考」，臉像經過無菌處理般的陌生、乾淨、平滑、可親，沒有任何歲月痕跡，就像車輛租賃平台使用的示意圖。

螢幕右下角閃著「立即預定」的藍色按鈕，我點了一下，「模板準備時間：45分鐘／本次服務地點：Klock自烘焙咖啡館，三號座席／同站租還，最長使用時間：兩小時。請準時抵達，共享戀人保留20分鐘，逾時視同取消。」螢幕閃了兩次「預定完成。」下一行寫著： 「模板資料載入中，剩餘時間：45分鐘。」紅色人形標記A-Fa，旁邊是一個綠色的圓點，代表此刻她正在接受模板資料同步。

我走出便利商店，隨人潮轉身朝捷運站的方向走，四十五分鐘之後，我會抵達那家巷子裡的咖啡館，有一個專為我生成的人在等待我。●

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