【家庭plus．生活停看聽】裝修 點心換細心

圖／達志影像

文／潤財翊亨

樓下鄰居捎來天花板滲水消息，經查是主臥外浴室，舊式浴缸底部未做防漏所致。

索性動念，將客廳與臥房隆朽的木地板一併翻新。動工前夕，一個念頭浮上心頭，以前看長輩整修宅邸總會張羅點心，請工人「吃氣力」，如今時移事改，是否依然？

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上網論壇正反各執一詞，搜查過程中，我領悟到，其實每位雇主精心規畫與器材選用皆能按部就班，惟施工的專業與技術，期盼的就是師傅與工人多一份的用心與付出，期使房屋整修圓滿，家人住得更舒適。

由於事前包商估價與自行比價合理公道。既然圖的是修繕的圓滿，便決定追加預算，提供點心及冷飲，讓工人適時填飽肚子與補充水分，積蓄體能。包商聽聞特感謝雇主的捨得與體恤。

善意，果然是會流動。

施工前夕，為了從浴室地坪往上打除120公分的決定，中間須選用「腰帶磁磚」妝點上下方磁磚；女兒看著目錄遲遲未有共識。包商得知，特從別處工地下班繞道我家。他半躺在地，將不同款式磁磚樣式擱在身上，充當活動展板終於定案，若包商等我們決定再開工，又得拖好幾天。

開工了，泥作師傅敲除舊磁磚與浴缸後，最磨人的工程是防水，包商叮囑，別家只做兩層，但我家比照頂樓規格，紮實地刷了三遍，以安對樓下「不再漏水」的承諾。

點心時間，師傅閒聊告知：浴廁洗刷磁磚，若常用漂白水，會腐蝕縫隙誘發漏水，改用溫和沙拉脫可免除此患，點醒我們錯誤的浴廁打掃觀念。

隨後接班的水電工，則解開了困擾我們多年的心結。過去每逢樓上清掃廁所，刺鼻的漂白水味總會穿透管線，在我們家久久不散，樓上找來師傅總推說管路複雜無解。今日新師傅拆下舊排風扇，才驚覺排風口處根本未曾包緊，經他層層包覆，兩年過去，那糾纏多時的異味果然消散無蹤。

裝修工程來到客廳與女兒房的木地板鋪設。進場的師傅匠藝純熟卻寡言，室內顯得靜謐。首日收工時，略帶赧色地找我：他慣用現金，偏偏停車場只認信用卡。我隨即陪同下樓刷卡，並婉拒了他遞過來的停車費。

鋪設木地板是板材與板材間卡扣鎖緊的慢工細活。當進度推移至前陽台，面對排水管留下的凹痕與地坪落差，師傅提出需加疊特殊防潮墊與保麗龍。他說：「這段加料費工，但不加收你錢。」我點頭致謝。

整修在圓滿中落幕。我體悟到，雇主花點小錢釋出善意，師傅與工人感受到尊重與照顧，不僅提升工作效率更建立良好關係。在冰鎮舒暢與美味點心中，平日不願對雇主多說的專業細節或施工眉角，往往就在這份輕鬆的氛圍中坦誠相見。這種良性互動與機緣，我們獲取的是品質保證與事後服務，值得而有意義！

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