【家庭plus．微幸福案內】紅豆餡 日式甜點靈魂所在

紅豆餡是日式甜點的靈魂，以羊羹聞名的虎屋餡蜜也以絕品紅豆餡為賣點。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日式甜點的和菓子大抵是包餡的，餡料愈來愈多樣化，但最經典的還是紅豆餡，紅豆餡可以說是日式甜點的靈魂。

許多家庭在正月或春秋彼岸時分（春分秋分加上前後三天的七天）、冬至，或有喜慶時都會特地去和菓子店買紅豆餡回家，抑或新豆登場的秋冬之際買紅豆餡，都是至今依然的風物詩。

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相傳百年千年的或當代新甜點一定有紅豆餡，紅豆饅頭、紅豆麵包、紅豆麻糬（大福）、紅豆汁等都有紅豆餡存在，甚至夏天的日式刨冰或小倉冰最中（薄皮夾冰紅豆餡）也不可或缺，無法想像沒有紅豆餡的日本！

日本人對紅豆餡非常講究，幾乎都採用北海道產紅豆，尤其十勝產的，有關東甜點店因為用十勝產紅豆，店名就叫「十勝大福本舖」，其中最高級的是大粒又不大會破皮的大納言，據說是圓筒形狀很像大納言（太政官）所戴烏紗帽；許多名店都會貼出自己採用北海道大納言的字條，像小倉冰最中發祥地的東京湯島甘味處「蜜蜂」就是如此，該店的紅豆餡講究外，寒天凍用伊豆產洋菜，黑蜜則用沖繩產，求肥、白玉也都嚴謹自製，因此該店的餡蜜是東京紅豆餡地圖的重要打卡點之一！

紅豆餡有三種做法，就是保留紅豆原本顆粒狀的「粒餡」；以及過濾去皮的「漉餡」，亦即紅豆沙；還有不去皮而故意稍稍碾碎的「潰餡」。煮紅豆餡手法也各有不同，有的店家會將紅豆泡水多時去澀，有的店家則故意不泡水，有的店家只加砂糖，有的店家追求黏性加水飴（發芽米糖漿）等，火候也各有不同！

最幸福的是許多店家都在店裡現熬紅豆餡，甚至連許多鯛魚燒的個人店都如此，加熱熬製時發出的紅豆香，讓人感覺到一種日常不變的安詳與和平，而且現熬最為美味；許多鯛魚燒的名店在過年節時會特別賣紅豆餡，東京四谷的「若葉」，該店是帶皮的紅豆餡，而且故意不去澀，認為最能保留紅豆原味，但要覺悟排長龍。若葉的鯛魚燒比較大些，連魚尾巴也含有紅豆餡，該店1953年創業，當時直木賞作家安藤鶴夫在報上撰文稱讚若葉的殷實，流傳至今，讓人不必猶豫鯛魚燒要從頭或從尾開始吃，不論從哪裡咬第一口，到最後一口都很幸福！

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