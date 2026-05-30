【家庭plus．另一種生活】數位時代 誠實生產更可貴

圖／王孟婷

文、圖／王孟婷

數位世界的新革命如暴雨襲來。當AI寫作工具宣稱能一秒產出千字文時，身為生活低科技的歐巴桑，我從台灣Google前董事總經理簡立峰的趨勢解說中，找到了座標：今後的出版，是作者能在網路上滾動式更動觀點與邏輯，否則紙本出版即成舊書，因為AI讓資訊變動極快，作者必須隨時修整邏輯以應對現況。

2026年的現實是，發表平台無處不在，從傳統報章、電子媒體到復古流行的個人電子報。然而，既然AI能量產文章，讀者為何仍對「內容」感到渴求？身為半隔離生活的插畫家，我的心得是：當生產成本趨近於零，價值的稀釋便隨之而來。人們在加工訊息的暴雨中淋濕，目前正缺失一把名為「真相」的雨傘。

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〈異曲同工〉善良蔬菜與數位噪音

這讓我想起後院那些「強迫中獎」的蔬菜。鄰居老先生熱心塞來的海量蘿蔔與菠菜，鮮度無虞，卻遠超我的消化能力，禮物反而成了時空的壓力。

AI內容與演算法推播本質上就是「數位蔬菜」：量大、免費且看似有益，卻在同步消耗我們最昂貴的資產──時間與決策力。

納瓦爾曾言：「實話實說，而不是以你的身分說話。」當網路被缺乏真實經驗的文字淹沒，讀者的大腦會產生疲勞。比起「正確的廢話」，人們更渴求「肉身實測」後的真實體感。AI能完美描述鄉間的寂靜，卻寫不出我在後院掩埋多餘蔬菜時，那份帶著罪惡卻輕快的體感。這類「人類體味」才是無法模擬的誠實人味。

〈演算套路〉稀缺性轉移 從文字到主權

以前，媒體稀缺的是「版面」；現在，稀缺的是「軸心」。線上內容大多在追求受歡迎與點擊，導致高度同質化，像重複播放的錄音機，演算法偏好的套路被一再複製。

平台成了巨大的「社交辭令現場」，讀者在判讀真偽中疲於奔命，最終選擇隨演算法沉淪，這讓我想到台灣諸多夜市觀光化後，因為小吃重複性太高而流失客源，真正存活下來的是用誠實長期經營的特色攤商，與以穩固庶民感優勢而軸心化管理的夜市。

「隱士式」的創作──不計追蹤率與按讚，反而產生了意外的誠實槓桿，作者因「不求共鳴」而能徹底誠實。梭羅在《湖濱散記》中曾說：「與其給我愛，給我金錢，給我名聲，不如給我真理。」在AI時代，AI的強項是提供資訊，而人類作者的價值是提供「實戰生存範例」。讀者追蹤作者，是在尋找一個軸心穩固的座標，想確認在吵雜世界中，是否真的有人能清醒地活著，並拒絕精緻加工的誘惑。

〈插畫家之眼〉少加工 文字更有生命力

插畫工作必須執行視覺上的取捨，這場平衡邏輯運算的「取捨能力」，即是AI時代的原生「濾心」。

目前99%的發言內容皆是加工上癮的雜訊。優秀的作者必須是「策略思想家」，如同納瓦爾將生活繁雜過濾為高純度覺察，在競爭中實測平靜，達成寧靜致遠。

做為插畫家經常必須閱讀各種文字，並將多處文意整合成圖像，我發現作者愈專注於「自我心理健康」與「開發大腦位置」，文字愈有生命力。這並非文字精緻與否，而是提供了一種「未經加工的誠實」。

在濾鏡盛行的時代，樸素的真實已成為當代的奢侈品。

〈保持清醒〉真實靈魂 不需被取代

在AI即將接管行政程序的進行式中，我仍在滋賀鄉間用手畫圖，記錄我的隱士演化實驗。我對科技好奇，但對「思考主權」有堅持。

平台愈多，我愈嚴格劃分邊界；資訊愈快，我愈想保持主動思考。

當世界自動化，那種「帶著體味的思考」與「自問的勇氣」，會成為數位洪流中的平靜錨點。科技與平台是工具而非主人。我依然存在，在噪音中獨立思考，保持靈魂的清醒。

〈作者小檔案〉

插畫家／觀察者。

「左腦投資邏輯，右腦藝術省思。」用高密度濾心過濾世界雜訊，用溫柔的眼光練習微觀生命。在大盤震盪與步行禪的安靜河流之間，實踐一種名為「覺察」的真誠對沖。

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