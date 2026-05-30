【藝週末．城市散步】前進花蓮獨立書店！－4之1－Pising 彼心書店

Pising 彼心書店。（劉于仙攝影）

【編輯室報告】

歷經2024年花蓮地震，長出豐盛書店；歷經2025年馬太鞍堰塞湖洪災，讓Pising 彼心書店爬得更高；充滿紀念之情的雨樵懶人書店，惦記著莫逆之交；八十年木造老屋，仍守護著人與貓的時光二手書店──花蓮是許多原住民的故鄉，也是許多人靈魂的故鄉。那麼書店；算不算是書的故鄉？

書店主人Awa & Moli。（有家攝影工作室攝影）

■Pising 彼心書店

花蓮縣光復鄉大華村中正路一段127號之一

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請告訴我們書店的小歷史。

Pising 彼心書店（下稱「P」，本篇內容由書店主人Awa劉于仙回答）：阿美語Pising是「臉」，念音同「彼心」，前身是Pasela’an緩緩書屋。鄰近阿美族兩大古老部落：Fata’an馬太鞍部落與Tafalong太巴塱部落，附近是光復第一野菜市場與花蓮糖廠，位於「花蓮中區藝文基地」。書店時常舉辦地方文化活動，如走讀、田調、傳統領域標記繪製、族語翻譯課程、歌謠班、文學講座。選書多與原住民文化或台灣文史有關。歷經2025年的923馬太鞍堰塞湖洪災之後，現在書店搬至原址二樓。

決定在花蓮開設書店的原因？

P：最初只是想分享收藏的原住民書籍和繪本，直到有朋友掏錢想買書（？）。從「緩緩」到「彼心」，從不會開書店到學習開書店已經第五年了，以書店做為載體，培養在地扎根的豐厚涵養。期待書店是具有陪伴力量、會發光的地方，會不會「開書店」的念頭也在你心裡發光呢？

請用一句話形容你心中的花蓮。

P：書是勇氣聚會所。

開設獨立書店，最重要的一件事？

P：Maaraw ko nisafaloco’an a ma’asip a matilid i codad. 閱彼知己，讀心相遇。

開設書店以來，最難忘的一件事？

P：洪災之後，夢到泥流書跟我說：「為什麼你不留下我？你不要我了嗎？」書對人也是有感情的，一場夢，夢醒了，彼心還會在，繼續開書店。

Pising 彼心書店的書屋。（皓怡攝影）

書店中你最喜歡的一個角落？

P：彼心的書屋和書牆！彼心收集了近百本的台灣原住民繪本，書裡有各族母語繪寫的神話故事、山林遷徙與傳統農作漁獵等故事，期待踏進書店的大小讀者們一塊來認識。

請推薦書店內或花蓮當地不可錯過的伴手禮。

P：我們有出版三本阿美語繪本──《Talacowa Kamo 循山》、《Ma’iyakay ci Moli 貪吃的姆力》、《Kalakalasan a Kilakilangan 老人的森林》，庫存都在洪災裡流光了，我們一定會再長出樹（書）林的！一定會重新再印製的（自我喊話）！

Pising 彼心書店出版的阿美語繪本《Talacowa Kamo循山》、《Ma’iyakay ci Moli貪吃的姆力》、《Kalakalasan a Kilakilangan老人的森林》。（有家攝影工作室攝影）

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的花蓮一日遊？

P：白天當然要走走光復第一市場，認識阿美族的野菜文化，有機會從產地到餐桌，認識豐饒野地長出有滋有味的「野菜」。下午可至嘎啷啷創客基地（大富國小）預約製作蔗渣紙，了解早期的蔗工移民村文化。驅車前往Karowa（噶馹佤）大農大富平地森林公園的遊客中心逛逛，美麗的檳榔染布正是彼心歷經洪災的共作作品呢！

圖片提供：Pising 彼心書店。

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