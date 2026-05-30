【藝週末．城市散步】前進花蓮獨立書店！－4之2－雨樵懶人書店

雨樵懶人書店。

■雨樵懶人書店

花蓮縣花蓮市國威里光復街130號2樓

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請告訴我們書店的小歷史。

雨樵懶人書店（下稱「雨」）：書店是在2017年的11月11日11點11分11秒正式開幕，因為神明向創辦人李啟誠醫師託夢，在此時辰開店，共有十個「1」，象徵十根柱子撐住這家書店，就不會倒了。李醫師專長是血液腫瘤，常有緣跟病友結為莫逆之交。正好那年一位罹患淋巴瘤的病友過世了，他年輕時也是一位文青，筆名就叫「雨樵」，因此店名以此紀念一份醫病友情。「懶人」則是因為店主認為人生不要時時刻刻都在警醒奮鬥，有時候閒散一下，躲進書店一個角落，療癒懶散一下也不錯。

書店主人李啟誠。

決定在花蓮開設書店的原因？

雨：花蓮是後山日先照的台灣淨土，除了山明水秀，也是人文薈萃之地。詩人如楊牧、音樂家如郭子究，都是當代才子。值此實體書店式微的時代，吾人深感為美麗的花蓮多開設一家獨立書店，斯土斯地，人文相互對話，應該是最美好的一項志業。

請用一句話形容你心中的花蓮。

雨：靈魂的故鄉、思想的羽翼。

開設獨立書店，最重要的一件事？

雨：店主要有另外的營生工作，書店才不會倒。

開設書店以來，最難忘的一件事？

雨：當年李醫師在台北行醫時，一位血癌病友雖然骨髓移植後有諸多併發症，還是千里迢迢，帶著小氧氣桶，從台北過來參加讀書會，上台分享。是書店最感人光輝的一刻。

雨樵懶人書店的沙發躺椅處。

書店中你最喜歡的一個角落？

雨：沙發躺椅處。累了就可以在此休憩小寐，真的睡著也沒關係喔。

請推薦書店內或花蓮當地不可錯過的伴手禮。

雨：書店裡有推廣當地文藝工作者所做的文創產品。

雨樵懶人書店中，當地文藝工作者所做的文創產品。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的花蓮一日遊？

雨：當您在書店度過數小時性靈恬適的時光，可以到樓下的「伊諾咖啡」品嘗單品咖啡，尤其要點店主高大姊拿手的「黃金泡麵」當輕食午餐。接著可步行到花蓮舊酒廠文創園區。午後搭個小黃到「松園別館」，此地居高臨下，除了漫步在百年松樹下，也可以遠眺美麗的太平洋海濱。喜歡熱鬧者，晚上可以到市區逛中正路shopping。性喜寧靜者，不妨到七星潭聽海濤。

圖片提供：雨樵懶人書店。

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