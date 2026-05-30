自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進花蓮獨立書店！－4之3－時光二手書店

2026/05/30 05:30

書店主人吳秀寧。書店主人吳秀寧。

■時光二手書店

花蓮縣花蓮市國安里建國路8號

reurl.cc/j6OYND

請告訴我們書店的小歷史。

時光二手書店（下稱「時」）：時光二手書店是流動的書、狗毛與貓毛層疊，始於2004年春，花蓮。建國路上一間逾八十年木造老屋，龍眼樹對面，瓊崖海棠旁邊，門前一牆茉莉花。成員從兩位女子、幾隻狗，變成三位女子和雙貓，目前是一奶油吉貓坐鎮。販售二手書、新書、CD、雜貨和飲品，不定期辦理講座、走讀等活動。

時光二手書店。時光二手書店。

決定在花蓮開設書店的原因？

時：辭職返鄉，而後又從記者身分轉換跑道。關鍵可能是當時跑資源回收場，看到大批大批的書直接被銷毀，心受震動，有了「如果書可以在某個空間裡，繼續流通，那就太好了」的美好想像，因而轉往經營二手書店。然後就不小心成為必須在理想與現實之間拔河的書店隊員之一，後來甚至開了一間推廣蔬食的餐廳「時光1939」。目前仍努力與自己的「無價值」對抗中。

請用一句話形容你心中的花蓮。

時：是一個心之所繫，充滿羈絆的地方。這裡擁有曾經可手撿貝殼的海灘；還有將心愛的狗葬在193縣道旁，植有木麻黃的海邊。

開設獨立書店，最重要的一件事？

時：讓二手書繼續流通，與動物相伴。

時光二手書店的工作區。時光二手書店的工作區。

開設書店以來，最難忘的一件事？

時：沒有最難忘只有更難忘，大概都與動物相關。比如一整天找不到狗，趕緊印宣傳單懸賞；貓生病時，除了期望牠們能盡快恢復進食，最開心莫過於挖到牠們的大便，順便拍照向朋友炫耀。

書店中你最喜歡的一個角落？

時：工作桌。這個角落可以沉浸在只做與書有關的事情裡，不被任何人事物所擾。當然貓可以打擾，要結帳的客人也可以。

吳明益《家離水邊那麼近》。吳明益《家離水邊那麼近》。

請推薦書店內或花蓮當地不可錯過的伴手禮。

時：液香扁食。無論老花蓮或新花蓮人都大推的美食。還是想推推書：吳明益《家離水邊那麼近》與胡冠中《水裡的回音》。花蓮是與溪流、山和海都相當靠近的地方，我們與水多樣的互動關係，從這兩本書裡，會看見水的不同樣貌與魅力。前者會感受到文學的質地裡，有自然的巨大回聲；後者則是另一種「回聲」，關於水下的聲音、氣味，觸感，甚至是顏色。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的花蓮一日遊？

時：花蓮終於鋪設YouBike囉。在市區可以輕鬆步行與騎車，詳見走讀影片：reurl.cc/grEpRX。逛完書店、吃完美食後，可以到美崙溪出海口，感受一下花蓮藍。若剛好傍晚回程，可在北濱公園附近多待一會，搞不好可以在椰子樹上看見台灣狐蝠的身影。

圖片提供：時光二手書店。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中