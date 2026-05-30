【藝週末．城市散步】前進花蓮獨立書店！－4之3－時光二手書店

書店主人吳秀寧。

■時光二手書店

花蓮縣花蓮市國安里建國路8號

reurl.cc/j6OYND

請告訴我們書店的小歷史。

時光二手書店（下稱「時」）：時光二手書店是流動的書、狗毛與貓毛層疊，始於2004年春，花蓮。建國路上一間逾八十年木造老屋，龍眼樹對面，瓊崖海棠旁邊，門前一牆茉莉花。成員從兩位女子、幾隻狗，變成三位女子和雙貓，目前是一奶油吉貓坐鎮。販售二手書、新書、CD、雜貨和飲品，不定期辦理講座、走讀等活動。

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時光二手書店。

決定在花蓮開設書店的原因？

時：辭職返鄉，而後又從記者身分轉換跑道。關鍵可能是當時跑資源回收場，看到大批大批的書直接被銷毀，心受震動，有了「如果書可以在某個空間裡，繼續流通，那就太好了」的美好想像，因而轉往經營二手書店。然後就不小心成為必須在理想與現實之間拔河的書店隊員之一，後來甚至開了一間推廣蔬食的餐廳「時光1939」。目前仍努力與自己的「無價值」對抗中。

請用一句話形容你心中的花蓮。

時：是一個心之所繫，充滿羈絆的地方。這裡擁有曾經可手撿貝殼的海灘；還有將心愛的狗葬在193縣道旁，植有木麻黃的海邊。

開設獨立書店，最重要的一件事？

時：讓二手書繼續流通，與動物相伴。

時光二手書店的工作區。

開設書店以來，最難忘的一件事？

時：沒有最難忘只有更難忘，大概都與動物相關。比如一整天找不到狗，趕緊印宣傳單懸賞；貓生病時，除了期望牠們能盡快恢復進食，最開心莫過於挖到牠們的大便，順便拍照向朋友炫耀。

書店中你最喜歡的一個角落？

時：工作桌。這個角落可以沉浸在只做與書有關的事情裡，不被任何人事物所擾。當然貓可以打擾，要結帳的客人也可以。

吳明益《家離水邊那麼近》。

請推薦書店內或花蓮當地不可錯過的伴手禮。

時：液香扁食。無論老花蓮或新花蓮人都大推的美食。還是想推推書：吳明益《家離水邊那麼近》與胡冠中《水裡的回音》。花蓮是與溪流、山和海都相當靠近的地方，我們與水多樣的互動關係，從這兩本書裡，會看見水的不同樣貌與魅力。前者會感受到文學的質地裡，有自然的巨大回聲；後者則是另一種「回聲」，關於水下的聲音、氣味，觸感，甚至是顏色。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的花蓮一日遊？

時：花蓮終於鋪設YouBike囉。在市區可以輕鬆步行與騎車，詳見走讀影片：reurl.cc/grEpRX。逛完書店、吃完美食後，可以到美崙溪出海口，感受一下花蓮藍。若剛好傍晚回程，可在北濱公園附近多待一會，搞不好可以在椰子樹上看見台灣狐蝠的身影。

圖片提供：時光二手書店。

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