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【藝週末．城市散步】前進花蓮獨立書店！－4之4－豐盛書店

2026/05/30 05:30

豐盛書店。豐盛書店。

■豐盛書店

花蓮縣壽豐鄉光榮村中山路七段86-1號

facebook.com/kitabookshoptw

請告訴我們書店的小歷史。

豐盛書店（下稱「豐」）：在0403強震後，大大小小的地震搖晃了一整個月，晃到人心惶惶，見老倉庫安好，穩定安心之感，讓我開始整理，慢慢打造一間小書店。那時也沒想過在鄉野間開書店是否可以活下去。有時候，不多想，反而能繼續前進，只要那是你想做的事，連宇宙都會幫你，豐盛書店成了一個夢想書店。

書店主人林清盛。書店主人林清盛。

決定在花蓮開設書店的原因？

豐：回鄉近十年，幸福花蓮只是口號，部落孩子有夢想不敢大聲說，或者連選擇的機會都沒有，如果我們因為閱讀而豐盛人生，偏遠地區的孩子們能否就近找到閱讀的樂趣？一間書店的存在，或許送給他一輩子可帶著走的禮物：閱讀。人生總會遇到難事，回到書的世界，心不浮動，心靜便可多透澈明白一點。

請用一句話形容你心中的花蓮。

豐：如晨曦的美，值得駐足停留。陽光自海上或海岸山脈微露，沒有城市喧鬧前的蠢蠢欲動，只有一種美好的喜悅，感受花蓮生活的步調，慢慢迎接好時光。

開設獨立書店，最重要的一件事？

豐：這題對新開的書店是困難的，因為經驗總還是生澀，與其說最重要的一件事，不如說豐盛書店想成為什麼樣的書店？想給讀者一個好好和自己相處的書店，生活忙亂，常忘了自己，找到喜歡的書，和自己相遇。一個角落，一張椅子，讓一間社區書店也是你我的第三空間。

豐盛書店的單人座位。豐盛書店的單人座位。

開設書店以來，最難忘的一件事？

豐：我們在今年春天辦了一場「相約吉卡書岸」書市集，才一歲的書店，勇敢舉辦文化部創新書市庄頭書市活動，眾人才發現豐盛書店附近，一處未曾被發現的美麗河岸。每個人帶著初次探訪的心情，在二十多個書攤中，尋找好奇的書，在綠山河岸中，享受河谷吹來微涼的風，生活其實可以如此簡單又豐盛。

書店中你最喜歡的一個角落？

豐：不想與人接觸時，好像能在這個座位被輕輕隱藏，卻其實是很公開的角落，書櫃與大桌子間，給了一個只能容一人的迷你停泊港灣。愛上閱讀的原因，有時就是安靜的片刻，因為滑手機其實是太吵嚷的事。

「美好花生」花生醬。「美好花生」花生醬。

請推薦書店內或花蓮當地不可錯過的伴手禮。

豐：推薦距書店二十分鐘車程的「美好花生」花生醬，幸運的話還可以吃到裹著自產花生醬、一口成思念的刈包。推薦的書當然是「美好花生」老闆鍾順龍的攝影集《落地生花 Becoming Grounded》。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的花蓮一日遊？

豐：先去飯店附近的傳統市場吃碗麵或麵線，早市或黃昏市場的邊緣都有ina（部落媽媽）賣著當季野菜，一個只有花東才會看見的風景。再去荖溪戲水、溯溪或鯉魚潭滑SUP，有香港客人因為玩水發現附近的豐盛書店，連續兩天都來書店。獨立書店絕對是旅遊必訪的好所在。

圖片提供：豐盛書店。

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