【藝術文化】李遠視察南國美 期許打造國家級美術館

文化部長李遠（左2）昨日參觀蔡草如特展，蔡草如長子蔡國偉（右2）到場陪同。（文化部提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文化部長李遠昨（29）日視察台南國家美術館籌備處，並參觀「雙筆．仙跡：蔡草如藝術特展」。他強調，南國美應確實展現「國家級美術館」定位，並加速推動組織法制化與正式掛牌作業，進一步強化台灣近現代美術史在研究、典藏、展覽與國際交流等面向的整體能量。

文化部長李遠（左2）昨日至南國美參觀「雙筆‧仙跡：蔡草如藝術特展」。 （文化部提供）

南國美籌備處去年成立，已完成階段性交接與整備，今年起接手營運。李遠指出，從原以當代藝術為主的市立美術館，轉型為聚焦近現代藝術史的國家級館舍，看似架構逐步到位，但實際仍面臨挑戰，需要持續投入資源與人力支撐。

請繼續往下閱讀...

他表示，目前首要課題包括館舍硬體符合近現代文物典藏展示環境，啟動溫濕度控制、燈光設計與安全監測升級，朝向國家級專業標準邁進；同時現有編制僅約17人，人力規模難以支撐研究、策展與營運需求，文化部也持續加速相關組織法制化程序，期望透過制度建構，強化整體治理與營運效能。

李遠強調，研究與典藏是南國美的核心基礎，不僅攸關台灣近現代美術史的系統建構，也影響國際社會對台灣文化主體性的理解。他期許未來持續深化研究量能，提升藝術家與家屬對作品捐贈的信心，共同參與台灣藝術史的整理與書寫。

他並以館舍周邊原規畫的「大樹意象」為喻指出，美術史的建構如同樹木成長，需要長時間累積與共同灌溉，才能逐步成形並茁壯。

籌備處表示，預計明年推出「台灣近現代美術史常設展」及「台展百年」大型特展，同時已有約百件作品完成入藏或待入藏，並同步建置「台灣近現代美術史研究資料庫」。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法