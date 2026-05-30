【藝術文化】北美館共感展登場 理解人與萬物共存關係

周東彥/狠劇場〈變動的連結〉，錄像、虛擬實境裝置，15-20分鐘，尺寸依場地而定，2025-2026。 （記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的「共感：存在的節奏」展覽，即日起至9月20日於北美館1樓展覽室展出。展覽由館內策展人余思穎策畫，邀集11組台灣與國際藝術家參展，包括周東彥／狠劇場、盧明德、彭弘智、蔡咅璟、吳其育＋陳普、陽春麵研究舍，以及來自奧地利的桑佳．鮑梅爾、法國藝術家瑟琳．克拉內、德國藝術家希朵．史戴爾、日本NOIZ Architects與山城知佳子等，從自然、科技與行動實踐3個面向切入，探討人類如何重新理解自身與環境、物種及世界之間的關係。

蔡咅璟〈山麻雀之歌〉，複合媒材裝置、錄像、攝影，11分42秒，尺寸依空間而定，2022。 （記者董柏廷攝）

周東彥／狠劇場作品〈變動的連結〉，是需要與他人共同完成的集體延展實境（XR），參與者在非敘事性的虛擬空間中探索，隨著角色間逐漸生成的線條關係，將原本不可見的連結具象化，讓個體經驗得以轉化為群體感知的流動，藉此回應展覽對於共存與共構的討論。

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而探討自然與多物種的主題，則有盧明德透過蛋、貝殼、頭骨等物種符號並置的《生態圖鑑》；蔡咅璟以曾文溪水庫淤泥燒製人工鳥巢連結保育行動與地方文化記憶的《山麻雀之歌》。奧地利藝術家桑佳．鮑梅爾透過菌落培養與研究行動創造的《活體藝術品》系列，讓肉眼不可見的微生物成為觀看與思考的對象。

此外，關注科技如何改變人類觀看世界的方式，如吳其育＋陳普《零點溫室》、陽春麵研究舍《潛像描繪儀》分別模擬早期描繪儀器，以及對照人工智慧生成影像的運作機制，延伸思考AI如何重構人類對自然的想像，亦是展覽的亮點。詳詢北美館官網。

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