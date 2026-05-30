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【藝術文化】新西園掌中劇團鐵公案之除惡霸斬毒龍 大稻埕戲苑演出

2026/05/30 05:30

新西園掌中劇團《鐵公案之除惡霸斬毒龍》，呈現傳統布袋戲的江湖世界。（台北市藝文推廣處提供）新西園掌中劇團《鐵公案之除惡霸斬毒龍》，呈現傳統布袋戲的江湖世界。（台北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市藝文推廣處「115年大稻埕戲苑5月曲藝場主辦節目」於今（30）日，在大稻埕戲苑8樓曲藝場推出新西園掌中劇團《鐵公案之除惡霸斬毒龍》，由團長許正宗領銜，帶來融合武打特技與傳統操偶技藝的布袋戲作品，邀請觀眾走入正邪交鋒的江湖世界，感受傳統掌中戲的舞台魅力。

故事以明代為背景，描述三省巡按鐵英奉旨前往四川查訪民情，卻發現地方惡霸橫行，不僅強收保護費，甚至霸占田地，百姓生活困苦。鐵英於是暗中展開調查，並在過程中與各路英雄豪傑聯手，逐步揭開地方勢力背後的黑幕。

劇情中安排「破霸王莊」、「毒龍谷斬妖龍」等經典橋段，透過操偶、武打與奇幻元素交錯推進。演出以快速節奏與明確角色對立，呈現傳統布袋戲中常見的忠義精神與俠義世界。妖龍現身、群俠對戰等場面，也讓舞台充滿濃厚戲曲想像力。

除了延續傳統戲曲中的忠奸對決，此次演出強調現場操偶與武打動作的臨場感。觀眾可近距離觀看角色翻騰、對打與兵器交鋒等細節，感受掌中戲如何透過雙手與戲偶，在小型舞台中建構出完整江湖世界。

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