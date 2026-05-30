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【藝術文化】勸世三姊妹感謝早鳥即完售 辦北中南免費勸世祭
現象級原創音樂劇《勸世三姊妹》今年迎來3度重磅回歸。（大慕可可、躍演提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕現象級原創音樂劇《勸世三姊妹》今年迎來3度重磅回歸，將於8月展開國表藝3館共32場巡迴演出，票房仍然秒殺，預計可容近5萬人次觀賞。為回報觀眾的熱情支持，團隊宣布將於北、中、南3地串連，舉辦結合唱演會及市集的「勸世祭 三姊妹卡關人生轉運站」，邀請民眾免費參與。
「勸世祭 三姊妹卡關人生轉運站」活動採免入場費自由參加，也將邀請《勸世三姊妹》演員群及特邀驚喜嘉賓出席，在台上大聊大唱勸世的前世今生。躍演劇團表示，過去數年時常收到粉絲對「K歌場」演出的許願，希望能夠跟著台上演員一起大聲唱出劇中朗朗上口的歌曲，因此，希望邀請劇迷們一起到現場，跟著勸世金曲大聲開唱，也期待與粉絲們一起又哭又笑地度過愉快的夏日午後。
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活動將於6月20日率先在台中大遠百時尚廣場登場，28日移師台北華山劇場前草原，7月26日前往高雄衛武營榕樹廣場舉辦。打頭陣的台中場將以粉絲見面唱演會形式舉辦，台北及高雄場則將結合唱演會、特別演出及市集活動，參加市集的各攤位將會端出勸世市集限定聯名商品，劇團也將會推出多款市集限定商品以及驚喜打卡小禮，詳情將會於躍演劇團官方粉絲頁陸續釋出。
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