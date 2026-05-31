【藝術文化】2026歐洲台灣文化年首發 花蓮青少年排笛團原音飄揚維也納

我國駐奧地利大使劉玄詠於演出後與團隊合影。（駐奧地利代表處提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由外交部與文化部共同策劃主辦的2026第2屆歐洲台灣文化年，首場由來自花蓮的青少年排笛團遠赴奧地利演出，團隊於當地28日下午首登維也納聖彼得教堂，為本屆歐洲台灣文化年揭開序幕，隨後也安排各項快閃演出，讓歐洲聽見台灣的聲音。

花蓮青少年排笛團在維也納市中心聖史蒂芬大教堂快閃演出。（駐奧地利代表處提供）

駐奧地利代表處表示，聖彼得教堂（Peterskirche Wien）位於維也納市中心，建造於1701年，逾300年歷史，是維也納第2古老的教堂，更被譽為奧地利最美的巴洛克式教堂，教堂內有3座大、中、小管風琴，加上高聳的穹頂，創造了絕佳的音場。

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花蓮青少年排笛團於聖彼得教堂演出。（駐奧地利代表處提供）

花蓮縣青少年排笛團於2016年成軍，集結花蓮多所偏鄉中小學550位學習排笛的孩子，透過長期練習與舞台經驗，學習彼此聆聽、相互支持，也在音樂中認識花蓮多元族群文化。

代表處說明，此次演出內容10首曲目，融合台灣民謠、原住民族音樂元素與西方經典。第1首特別以奧地利作曲家布魯克納的〈此乃神聖聖殿〉呼應教堂虔誠的氛圍，隨後則有太魯閣族老師岳駿哲所編寫及指揮的〈太魯閣之戀〉，以及另一首由台東馬蘭情歌所編寫的〈馬蘭阿美頌〉，由排笛所奏出的樂聲，若遠若近，恍若從山谷深處傳來，也展現聖彼得教堂迴盪的迷人音色。

聖彼得大教堂座無虛席，除有來自世界各地的觀光客，也有當地居民以及台灣僑胞。音樂會還邀請到芬蘭排笛演奏家史蒂芬（Stefan Stanciu）同台交流演出，透過指揮和翻譯的介紹，讓來自不同國度的遊客認識台灣，也體驗「音樂是世界共同的語言」最佳寫照，音樂會最後在安可曲〈拍手歌〉中畫下完美句點。

結束教堂首演後，花蓮青少年排笛團隔日也在維也納市中心聖史蒂芬大教堂快閃演出。我國駐奧地利大使劉玄詠表示，今年代表處策劃的第2屆歐洲台灣文化年，除了一系列音樂會之外，還包括維也納台灣人權電影節、繪畫展覽等，希望在歐洲擁有眾多國際觀光客的城市，也能「聽見台灣的聲音」與「看見台灣」。

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