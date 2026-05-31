【藝術文化】朱銘美術館恆形展 20組藝術家打破單一視角

陳肇驊〈島〉，鐵、壓縮機、銅、土、植物，94 x 44 x 151 公分，2025。 （朱銘美術館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕朱銘美術館主辦的「恆形—雕塑作為方法」台灣當代雕塑展，即日起至12月20日，在朱銘美術館登場。展覽由沈伯丞策劃，集結何偲菁、吳建興、姚仲涵 + 劉東昱、徐均育、張永達、章芙菱、陳松志、陳欣孟、陳俊宇、陳冠豪、陳肇驊、曾偉豪、陽春麵研究舍、劉千瑋、劉柏村、蔡瑜、蔡影澂、賴彥勳、賴科維、雜波等，20組台灣跨世代當代藝術家共同參展。

章芙菱〈一的生成：摺疊的連續場域〉，紙，依場地而定，2026。 （朱銘美術館提供）

策展人沈伯丞指出，拓樸學研究的是當形體被拉伸、彎曲、壓縮時，始終保持不變的結構關係，而「恆形」正是此概念的中文詮釋，意指在形態演變與媒介轉換的過程中，辨識那些始終成立的關係結構。本次參展藝術家涵蓋動力裝置、聲音藝術、現地製作與複合媒材等領域，作品語彙直接對接全球當代藝術脈絡，展現出深刻的延續力與拓樸式的變形。

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展覽打破傳統「凝視物體」的單一視角，將觀眾的移動路徑與感知節奏納入作品形態。張永達打造直徑逾6米的巨型環形矩陣〈Without Composing_nº1[ver.2]〉，將不可見的放射粒子轉化為電子噪音；曾偉豪的互動裝置〈延聲-流形〉以導電油墨繪製成視覺圖象，邀請觀者以身體觸摸觸發即時聲響；陳松志的〈無題（甦醒）〉則藉由洗衣粉的氣味將雕塑延展至嗅覺。此外，時間與系統的運作也成為雕塑質地，陳肇驊的〈島〉機械運作的微型氣候系統；賴彥勳的新作〈漆黑包圍漆黑〉則透過高度的勞作堆疊，將思考過程轉化為物質材料。

更具突破性的是，雕塑的客體轉向了藝術家本身的生命狀態。陳俊宇進行長達半年的行為創作〈TAKE CARE〉，將創作預算與點鈔機封入玻璃展櫃，每月步入展場領取生活費，將自身交付於美術館的經濟結構中，規訓其日常行為與時間，使作品成為一段持續被消耗與觀看的生命過程。

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