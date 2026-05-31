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【藝術文化】第24屆台新藝術獎 qaqay踩踏在水面上的聲音奪年度大獎

2026/05/31 05:30

第24屆台新藝術獎年度大獎由TAI 身體劇場《qaqay 踩踏在水面上的聲音》獲得。 （林彥劭攝，台新銀行文化藝術基金會提供）第24屆台新藝術獎年度大獎由TAI 身體劇場《qaqay 踩踏在水面上的聲音》獲得。 （林彥劭攝，台新銀行文化藝術基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕第24屆台新藝術獎昨（30）日公布得獎名單，從16組入圍作品中選出年度大獎、視覺藝術獎及表演藝術獎3項大獎。其中，TAI身體劇場《qaqay踩踏在水面上的聲音》獲得年度大獎及150萬元獎金；視覺藝術獎由豪華朗機工《宇宙寫生—豪華朗機工個展》獲得；表演藝術獎則由身體氣象館《Oh! Baby 2025》拿下。

本屆決選團由劇評人陳正熙擔任主席，評審團成員橫跨劇場、視覺藝術與策展領域，歷經3天討論後選出最終得主。

獲得年度大獎的《qaqay踩踏在水面上的聲音》，由TAI身體劇場於2025太平洋左岸藝術季發表。作品從族語與身體的關係出發，結合花蓮吉安菸廠的歷史與空間記憶，以腳譜、樂舞與地景交織出關於土地、時間與文化傳承的敘事。評審團指出，作品以身體重新召喚被遺忘的歷史與記憶，並在斷裂之中開展出新的創作語彙，展現傷痛與重生並存的生命力量。

視覺藝術獎得主《宇宙寫生》則是豪華朗機工成立15年來的重要階段性回顧。展覽於台北當代藝術館展出，集結再製作品、原件與新作共15件，呈現團隊長年跨域合作累積的創作成果。評審認為，作品重新連結人與人、人與自然，以及人與社會之間的關係，並在科技快速發展的時代，提出具有情感與人文關懷的觀看角度。

表演藝術獎《Oh! Baby 2025》由身體氣象館於2025桃園鐵玫瑰藝術節推出。作品由姚立群與南韓身障表演藝術家姜聲國、舞者彭珮瑄共同演出，從身體經驗與欲望出發，探討障礙、規訓與主體建構等議題。評審團認為，作品透過表演者真實而直接的身體表現，重新思考社會對於身體差異的既定認知，也開展出當代劇場新的觀看方式。

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