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【家庭plus．徵文大拼盤】杜絕鼠患 人人有責

2026/05/31 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

「不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住」絕不是喊喊口號就有效的，大家一定要確實行動，滅鼠大家一起來……

圖／豆寶圖／豆寶

〈人鼠過招1〉捕鼠行動 別走漏風聲

文／昭妤（新北市）

幾年前，家裡突然出現老鼠。起初以為放幾張黏鼠板就能解決，沒想到竟折騰了一個多月，還讓我們發現一個「重大滅鼠關鍵」──小心，隔牆有鼠。

一開始，是牆角等平常沒人走動的地方，頻頻出現被啃咬的食物；接著發現紗窗莫名破洞；最後某天半夜起床如廁時，我親眼看見黑影飛快竄過，全家這才確定鼠輩入侵。大家立刻研究該把黏鼠板放哪裡，才能成功擒鼠。

奇怪的是，以往一兩天就能抓到，這次卻怎麼佈陣都失敗。正當大家苦惱時，老媽突然壓低聲音說：「噓！不要叫牠的名字，老鼠會偷聽。」於是，全家開始替老鼠取代號，就叫Mickey！

除了改代號，爸爸還根據老鼠屎與食物殘渣的位置，推測破口在陽台紗窗與頂樓木門。後來，把紗窗換成不鏽鋼網，木門除了關上還加鎖固定，所有滅鼠計畫一律改稱「Mickey行動」，避免被竊聽。

不知道是巧合，還是心理戰奏效，一週後，黏鼠板終於成功抓到肥滋滋的鼠輩。從此之後，我們家再也不說老鼠，只有Mickey，只希望牠們別再來。

〈人鼠過招2〉辦公室隱形房客 零食全封罐

文／羽熙（台北市）

鼠患不僅是家中的噩夢，在繁忙的辦公大樓裡，牠們更是最不受歡迎的「隱形房客」。

那陣子，辦公室陷入集體焦慮。最初是清晨進公司時，桌角出現的可疑黑點，接著是抽屜裡的零食包裝竟被咬得支離破碎。最讓人毛骨悚然的是，晚上加班的同事說，空蕩的辦公室裡，常能聽到天花板傳來急促的爪子聲，彷彿有無數隻「米老鼠」正在上方進行深夜賽跑。

於是我們發起了嚴密的滅鼠行動。除了在天花板與角落布下黏鼠板，大家更達成共識：下班前絕對不留任何食物在開放空間；所有零食一律收進密封罐；沒吃完的餐盒絕對不在辦公室過夜。我們深知，任何一個遺留的碎屑，都是對不速之客的「邀請函」。

這次經驗讓我們明白，滅鼠的關鍵不在陷阱，而在「斷糧」。唯有斷絕誘惑，維持絕對乾淨的環境，才能讓這些房客知難而退。

現在，隨手收好食物、保持桌面空無一物，已成了同事間不需言說的生存默契。

〈人鼠過招3〉封路斷糧 加氣味驅趕

文／東心（台中市）

有一次半夜起來喝水，竟意外與灰不溜丟的不速之客四目相對，牠驚我嚇，各自跑開，那一刻我知道事情大條了──家裡有老鼠。

由於住家隔壁是小吃店，我們懷疑老鼠是循著某條鼠道暗渡過來。為了防止牠攜家帶眷，全家立刻展開滅鼠大作戰。

我們在牆角與櫃子後方放置黏鼠板和捕鼠籠，希望能盡快逮捕牠歸案；另一方面進行居家環境大掃除，減少雜物堆積，避免成為老鼠藏身與築巢的溫床。最重要的是徹底整理廚房、餐廳與儲藏空間，所有食物一律改放密封罐，廚餘與垃圾也妥善收拾封好，根絕牠的食物來源。

此外還仔細檢查居家周圍的孔洞與縫隙，善用鋼絲網、小木板和填縫劑封堵可疑入口，不讓牠有機可乘。幾天後罪魁禍首終於落網，大家如釋重負。

不過還是不敢掉以輕心，深怕尚有餘孽出現，更擔心因老鼠出沒帶來環境衛生上的疑慮。我們甚至在幾個可能出入的角落，放了樟腦丸或噴灑薄荷油，希望藉由氣味驅趕，讓鼠輩不敢侵門踏戶。

或許是多管齊下奏效，自那之後，家裡再也沒見過老鼠蹤影。

〈人鼠過招4〉城鄉差別 作戰要區分

文／陳燕齡（新北市）

先生對鼠輩知之甚詳，是源自小時候家裡養豬、中學時代父親是餐廳主廚、自己又曾去日本餐廳打工兩次，治鼠的中外技術是有所本的，講起來頭頭是道。

他說市區與鄉村的鼠患不同，要因時地而有不一樣的防治程序：鄉下地廣人稀，主要在務農，屋所、田野間都有老鼠藏身起家之隙，人們只求住家廚房乾淨、食物收藏得宜不受污染，廚餘不為所食，牠們只能去挖地瓜，且天敵環伺，天有鷹、地有蛇，想繁殖到為患住民，還早的呢。

城市則不然，水溝四通八達又都加了蓋，成了最好的地下城堡，據說一對溝鼠一輩子可以生上萬隻子子孫孫，投藥真的不夠看，須從政策上著眼。責成里長以轄區為單位，交界處須重疊共同負責，而不是三不管。再來各憑當地現況提出治鼠方針：有的老社區，很多荒草枯木的老房子、畸零地，較之大廈連棟須加倍用心供料。餐飲業、夜市、市場聚集之地，廚餘殘渣應嚴加管控，務求粒飯不落地。沒有吃的，哪來溝鼠的生存空間！設定獎懲制度長期監控，鼠患自然清。

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