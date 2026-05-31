【藝週末．藝週推薦展覽】感知的網絡，生命的座標─新北市美術館「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」

阿根廷藝術家托馬斯．薩拉切諾。

文．攝影／林昱晴

托馬斯．薩拉切諾2025年作品〈如何將宇宙陷入蛛網〉。

如同蜘蛛沿著絲網發出振動的信號，阿根廷藝術家托馬斯．薩拉切諾（Tomás Saraceno）的創作亦構築了多重感知的導引裝置，引領人們貼近那些潛伏於日常之中、卻長久未被察覺的層次。空氣的流動、細微的聲響、難以捕捉的音頻，在其作品之中被放大、顯影、擴音，使原本隱沒於感官邊界之外的存在，逐漸浮現於可被經驗的範圍之內。新北市美術館「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」展覽，讓人在行走、停駐、觀看與傾聽之間，逐步調整自身的感官節奏，思考人我關係如何連結與交會。展期至9月6日。

托馬斯．薩拉切諾2022年作品〈危宿二：由4隻獨居型斑足人面蜘蛛（14週）與一群半群居型柑橘雲斑蛛（12週）持續織成〉。

過往，藝術長期與「美」相依，於作品中提煉感官的愉悅；而在今日，藝術已然成為介入現實、觸動改變的力量。在這樣的轉折之中，托馬斯．薩拉切諾的藝術實踐顯現出非同尋常的力道，他的作品輕盈而精準，那些在空氣裡緩緩展開的結構，細節之中蘊含著對於世界運作方式的深層感知。那些看似纖細脆弱的表現形式，承載著對環境、科技與多物種關係的持續思索，使「美」不再停留於觀看的表面，而在空間中積聚為一股可被感受的張力。

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托馬斯．薩拉切諾2017-2026年作品〈算法．韻律〉。

在薩拉切諾的作品裡，形式與思想並非各自運作，而是在同一創作系統中彼此牽引，將美感推向人與非人、萬物與地球生態共構的倫理場域。正是在這樣的交會之中，藝術既保有其細膩與敏銳，更進一步展開對現實的深度回應，從而使觀看成為一種觸及萬物互聯脈絡的途徑，並在審美經驗之中，悄然開啟改變的可能。

托馬斯．薩拉切諾2019年蜘蛛網畫作品〈狐狸座α星（HD 207971）：由8隻群居型翼菲蛛（5週）、1隻獨居型斑足人面蜘蛛（2週）與6隻半群居型柑橘雲斑蛛（6週）接續織成，並旋轉90°〉。

跨學科的心智練習

托馬斯．薩拉切諾2022年擬態蜘蛛網畫作品〈阿拉克涅手織的金牛座σ星暗色蛛網地圖：由1隻獨居型斑足人面蜘蛛（2週）與1隻半群居型柑橘雲斑蛛（1週）接續織成〉。

藝術家或是科學家？我們如何定義薩拉切諾的角色？當他由另一個視角看待蜘蛛的生態系統，人們驚覺眼前的蛛網被賦予了全新的生命與意義。對他而言，投身藝術是一場不斷重塑自我與他人認知的創造之旅。「藝術不只在美術館裡，建築也不只是功能性的構造。我從建築轉向藝術，是因為藝術更加難以界定，而我在意的是兩者之間的共通性。人生是一段漫長的歷程，藝術便是不斷鬆動與卸除既有認知的過程。」

托馬斯．薩拉切諾2025年作品〈天棓四：由1隻獨居型斑足人面蜘蛛、3隻半群居型柑橘雲斑蛛及1隻獨居型三角皿蛛接續織成〉。

出生於阿根廷圖庫曼的薩拉切諾，其創作軌跡自建築的結構思維出發，延伸至對人類感知與存在的深層探問。從布宜諾斯艾利斯大學建築系到德國法蘭克福施泰德藝術學院，不同領域的知識系統在其學習歷程交織，使空間不僅被他視為形式的構成，更成為思考世界關係的媒介。

托馬斯．薩拉切諾2025年作品〈哈佛修正星表第6241號星：由2隻獨居型澳洲人面蜘蛛及9隻獨居型紅足人面蜘蛛接續織成〉。

2009年，他參與美國太空總署（NASA）的研究計畫，與航太工程、生物學與物理學領域的專家展開協作。在跨領域的研究當中，天體的運行、熱能的流動與蜘蛛網的張力，逐漸匯聚為可被感知的結構語言，使原本難以具象的社會結構、生態系統與未來圖景，得以在認知層面獲得具體的連結與理解。「與其他學科對話，是一種美麗的心智練習。它擴展了你對世界的描繪、探索與想像。」

托馬斯．薩拉切諾2017-2023年作品〈與帕查一起飛入大氣世〉。

蛛網的感官宇宙

托馬斯．薩拉切諾2017年作品〈大氣世背包AE032〉。

蜘蛛令人心生畏懼，蛛網則映照著人類最深層的心理，自古以來，它們潛伏於神話、夢境與藝術史的隱喻之中。或許，展場中最動人的作品，並非出自薩拉切諾之手。置身漆黑如墨的展廳，聚光燈勾勒出一連串逐步在眼前展開的幻景，那些從柏林運抵台灣、依舊完好如初的蛛網，懸浮於半空如銀河般鋪展開來，有的柔垂如霧，有的緊繃如紗幕，近看是游絲，遠觀宛如結晶，隨著光點的聚合，形成宇宙般的星雲。

托馬斯．薩拉切諾2020年作品〈氣息100〉。

〈危宿二：由4隻獨居型斑足人面蜘蛛（14週）與一群半群居型柑橘雲斑蛛（12週）持續織成〉、〈天棓四：由1隻獨居型斑足人面蜘蛛、3隻半群居型柑橘雲斑蛛及1隻獨居型三角皿蛛接續織成〉、〈哈佛修正星表第6241號星：由2隻獨居型澳洲人面蜘蛛及9隻獨居型紅足人面蜘蛛接續織成〉……近看「關注之網」系列以星象學及生物學邏輯命名的作品，它們彷彿是在空氣中作畫的素描，同時也像是神來之筆的雕塑，以蛛絲構築的結構，引人微微心驚地發出由衷的讚歎。薩拉切諾與蜘蛛共創的作品，堪稱當代藝術的奇觀，而正是這份奇蹟般的存在，讓所有網路與社群媒體分享的照片，絲毫不及那唯有親臨現場方能感受的震撼，以及近觀蛛線如銀絲的出神狀態。

托馬斯．薩拉切諾2024年作品〈大氣世3.0〉。

薩拉切諾可謂當代藝術界的「蜘蛛人」，他樂於分享自己與蜘蛛的共同創作，「蜘蛛以高度的行動力編織創造，我只是參與其中的協作者。」言談之間，流露出他對蜘蛛將棲居之網化為作品的真切敬意。「無論我們是否能夠接收牠們的訊息，牠們確實在溝通。蜘蛛是地球最早的居民之一，大約在4億年前就已演化出現；相較之下，人類在地球上僅存在約20萬年。正因如此，我認為凝視蜘蛛、傾聽蜘蛛，並尊重牠們深深嵌入生命之網的存在，是如此重要。」

開放的感知維度

薩拉切諾的思考始終指向更遠之處，凌越地表，進入大氣層的流動，並延伸至宇宙的廣闊尺度。他的創作結合自然科學、天文地理、建築工程等多重知識體系，使作品既具有精密的結構想像，也保有開放的感知維度。那些懸浮於空中的雕塑與沉浸式裝置，彷彿在地球重力與空氣之間勾勒出另一種棲居方式，而人類的存在，與氣流、光線及其他生命共享同一場域。

宇宙網是充滿活力的超級有機體，由不可見的暗物質聚集而成的無形絲狀網絡，構成了宇宙宏大尺度的基底結構。根據科學家的觀察，複雜的三度立體蛛網與宇宙網的電腦模擬極為相似。基於此一類比，薩拉切諾發展出一種原創技術，對蛛網進行3D掃描及數位擬態重建。在幽黑中閃動著紅寶石光芒的〈如何將宇宙陷入蛛網〉裝置，以雷射光穿透蛛網，顯現出蜘蛛所編織的隱形結構。

當蜘蛛吐絲，彷彿以身體丈量空間的邊界，也以絲線在空無之處留下可見的軌跡。那些懸浮於空中的網，纖細卻極其堅韌，彼此牽引而緊密相連。薩拉切諾在柏林的工作室裡長期飼養著品種、習性各異的蜘蛛，在他眼中，那些渾然天成的有機織造，在微小空間裡撐開了一片深遠而遼闊的想像之境，在如此緻密的網絡結構中，每道蛛絲都承受著拉扯的張力，也感測並回應著周遭環境的牽曳與微幅振動。薩拉切諾與生物震動學、生物聲學及認知科學領域專家合作的〈算法．韻律〉，轉化了蜘蛛接收蛛網傳遞的振動而和外在環境互動的型態，邀請眾人觀看、聆聽、觸碰，藉此延展出類同於蜘蛛的感知模式，而這網絡匯聚的每一個節點，皆對應於微觀與宏觀現象的不同共振頻率，包括蜘蛛求偶訊號所產生的峰值頻率，甚至遙遠星系雲中巨大光暈生成的振動頻率。他笑著反問：「你說，這是不是地球上最大的弦樂器呢？」

與信念同行，為未來行動

藝術做為跨物種、跨文化、跨社群的展演，能為人與萬物共存的未來，做些什麼？薩拉切諾的創作，從推測、倡議走向實踐，將飄浮於空中的雕塑，由理念的陳述轉化為一種行動的承諾。

源於自身對飛行的熱愛，以及對人類因飛機旅行而破壞地球生態的憂慮，薩拉切諾提出了「大氣世」（Aerocene）的省思與籲求，20多年來，他持續發展不需化石燃料，僅仰賴太陽、空氣與社群合作精神的飛行方式，這項開源計畫邀請全球跨領域的實踐者，透過飛行實驗推動環境意識。〈大氣世3.0〉裝置中的球體，是能夠環繞地球飄浮的氣溶膠雕塑，當充入空氣後，僅憑太陽加熱內部空氣即可升空，其後依賴風力展開飛行。

自2007年起，薩拉切諾與夥伴開始收集塑膠袋，將其剪裁、拼接並繪圖，累積無數參與〈太陽能飛行博物館〉共創計畫的成果。至今，已有來自眾多國家、社群的上百萬個塑膠袋被重新賦予生命，透過這個行動，公眾得以成為改變生態的力量，加入邁向「大氣世」的行列。

「大氣世」訴求的是在空氣之中、於空氣之上、為空氣而生、與空氣共構的生活場域。2020年1月，在阿根廷胡胡伊省，以大地之母「帕查瑪瑪」為名的〈大氣世帕查〉氣溶膠雕塑僅憑空氣與陽光升空，完全不依賴化石燃料、電池、鋰、氦或氫，成為人類歷史上最為永續的飛行之一。這項由女性飛行員萊蒂西亞（Leticia Noemi Marques）完成的飛行行動，創下32項由國際航空聯盟（FAI）認證的世界紀錄。但更重要的是，一則對抗全球北方資本主義巨獸的訊息在空中飄揚：「水與生命比鋰更珍貴。」這是來自阿根廷北部薩利納斯大鹽沼與瓜亞塔約克潟湖的原住民族社群，為了保護祖傳土地免於鋰礦開採而奮鬥的紀實行動。

托馬斯．薩拉切諾小檔案

蜘蛛與蛛網可視為薩拉切諾創作核心意識的隱喻：做為延伸的認知系統，蜘蛛透過絲網的振動進行感知與定位，其結構如同人類大腦的神經網絡。他認為，與蜘蛛的共同合作，讓我們能夠超越人類中心的層級關係，與非人的世界建立平等的正向連結。

1973年：出生於阿根廷圖庫曼市。

2003年：取得法蘭克福施泰德藝術學院學位。

2009年：參與美國太空總署研究計畫。

2014-2015年：於法國國家太空研究中心駐地創作。

2015年：在巴黎大皇宮舉行的聯合國氣候變化大會（COP21）發表「大氣世」計畫。

2026年：新北市美術館舉辦「托馬斯．薩拉切諾：共織宇宙」展覽。

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