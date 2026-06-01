【藝術文化】陳美安指揮NTSO 攜手張凱閔獻演布拉姆斯與北歐樂章

指揮陳美安（中）將帶著當年獲馬爾科Malko指揮大賽首獎的北歐作品獻給台灣樂迷。（國台交提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕NTSO國立台灣交響樂團邀請旅美指揮家陳美安與鋼琴家張凱閔返台合作，將於本週攜手呈現兼具德奧經典與北歐風格的精采曲目，展現台灣音樂人才於國際舞台的深厚實力與耀眼成就。

鋼琴家張凱閔（前）將演出布拉姆斯作品。（國台交提供）

長年活躍於歐美樂壇的指揮陳美安，於2005年榮獲丹麥馬爾科Malko國際指揮大賽首獎，至今仍為該賽事自1965年創立以來唯一獲此殊榮的女性指揮；陳美安自2011年起擔任芝加哥小交響樂團音樂總監，2021年起出任奧地利格拉茲交響樂團首席指揮，成為首位擔任該職的亞裔女性指揮；更將於今年7月起，出任紐約曼哈頓音樂學院「管弦樂總監暨指揮系主任」，在國際音樂教育與藝術領域再創高峰。

請繼續往下閱讀...

此次音樂會邀請到近年在國際樂壇受到高度矚目的台灣新生代鋼琴家張凱閔，共同呈獻布拉姆斯《第1號鋼琴協奏曲》。張凱閔甫於今年發行首張專輯，收錄多首布拉姆斯的作品，他說，彈奏愈多布拉姆斯的作品，愈發感受到作曲家的創作心境，而《第1號鋼琴協奏曲》規模宏大、情感深沉，鋼琴與樂團之間交響式的對話，也將展現張凱閔成熟而富層次的技巧與詮釋。

此外，呼應樂季「北歐」主軸，陳美安特別選了2部北歐作品，呈現遼闊而深邃的北歐音響美學。包括1948年出生於丹麥的作曲家霍爾滕（Bo Holten）所寫的《華麗遊行》，作曲家描述這部作品集結了多首丹麥兒歌，有時曲調清晰可辨，有時非常模糊，形成有趣的聆聽體驗，此曲是應丹麥馬爾科Malko國際指揮大賽特別委託，為2005年比賽所創作，陳美安就是當屆指揮大賽的金牌得主；另一首是挪威作曲家斯文森（Johan Svendsen）的交響曲作品，將徹底發揮樂團多彩的音響。

「NTSO陳美安，張凱閔與國台交」音樂會，將於6月5日在衛武營、6日在台中市中山堂演出，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法