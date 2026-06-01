【藝術文化】5幅大型台灣藝術壁畫 現身紐約布希維克街頭藝術節

COLASA以奔放的筆觸與繽紛潑墨色彩，捕捉紐約街頭人潮流動與城市節奏。（紐文中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕駐紐約台北文化中心為慶祝成立35週年，首度與紐約知名街頭藝術計畫「The Bushwick Collective」合作，邀請5組台灣藝術家，參與第15屆「布希維克街頭藝術節」（Bushwick Collective Block Party），歷經1星期的現地創作後，5幅大型台灣藝術壁畫在紐約布魯克林Bushwick街區正式亮相。

紐約布希維克街頭藝術節台灣參展藝術家Colasa （左起）、Candy Kuo、Vastar、Mr.Ogay、ALLO、Blackzao。（紐文中心提供）

紐文中心表示，此次參展的台灣藝術家包括黑雞先生（Mr.Ogay）、COLASA、傅星翰（VASTAR）、ALLO愛羅、布雷克（Blackzao），以及現居德州的台裔美籍藝術家Candy Kuo，以鮮明的視覺風格將台灣文化元素與紐約街頭藝術語彙融合。

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其中，COLASA以奔放的筆觸與繽紛潑墨色彩，捕捉紐約街頭人潮流動與城市節奏；黑雞先生則以台灣1960至1990年代掛曆中常見的年畫娃娃為靈感，結合其代表性角色「阿肥」，打造融合民間記憶與布魯克林街頭精神的當代「布袋戲台」；傅星翰以穿越時空的少年武士為主角，描繪初抵紐約時的文化衝擊與冒險旅程。

紐文中心表示，本次藝術節於美東時間5月28日舉辦藝術家講座，由國際知名街頭藝術平台Brooklyn Street Art（BSA）共同創辦人Jaime Rojo與Steven P. Harrington主持，參展台灣藝術家現場分享創作理念、台灣街頭藝術文化發展及公共藝術與城市社群的互動，吸引眾多紐約藝文界人士與媒體參與。當晚舉辦的藝術節開幕之夜，台灣藝術家也與來自歐洲、拉丁美洲及全美各地的創作者建立交流網絡，積極拓展未來國際合作的可能性。

5月30日舉辦的封街派對，匯聚來自全球的壁畫藝術家、塗鴉創作者、音樂人，吸引近萬名觀眾參與。許多民眾表示，台灣作品兼具鮮明個人特色，視覺衝擊力極強。

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