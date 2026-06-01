【藝術文化】C-LAB年度大展「我們正成為」 重探歷史與生成

藝術家阮柏遠的作品《在Fronta na maso之下，尋找鼻子》，從立陶宛、布拉格到台灣的慈湖，勾勒出一條關於紀念碑廢墟的全球地誌。

（C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕C-LAB年度大展「我們正成為 WE Are Becoming」展覽，橫跨聯合餐廳、圖書館與通信分隊展演空間3棟場館，集結來自台灣、美國、日本、南韓、新加坡、越南、馬來西亞、立陶宛與秘魯等9國藝術家，共展出29件跨媒介作品。展覽以「Becoming」為核心概念，試圖從身體、科技、歷史與生態交錯的當代處境中，重新思考「我們」如何被形成與觀看。展期至8月16日。

藝術家阮英俊的作品《卸載所學的原鄉記憶》，將植物視為承載遷移經驗的「活檔案」，交織出關於記憶、情感、宗教、政治與經濟的多重敘事。（C-LAB提供）

本展不以固定文化身分為前提，而將「我們」視為持續流動與生成中的狀態，策展團隊指出，歷史總在建築裂痕與空間餘韻間悄然流動，過去與現在的「我們」也在展場中彼此交會。展覽進一步以「合唱」做為方法，重新編排歷史中的多重聲部，讓曾被忽略或沉默的藝術與影像重新被聽見。

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展覽內容涵蓋戰後藝術史、冷戰記憶、生態危機、移動經驗與機構批判等議題。在聯合餐廳的展區中，李石樵《合唱》、彭瑞麟攝影作品，以及藤井光對日本戰爭畫的討論，共同回望曾被典範轉移而暫時失語的歷史。劉秋兒的《缺牙鋼琴》則成為展覽中召喚「合唱」概念的重要物件，劉致宏《視差》透過視線與空間位移，讓觀眾重新調整觀看歷史的方法。

展覽亦延伸至跨物種與身體感知的討論。徐容《如何拯救垂死之鳥》從動物遷移與規訓切入，思考不同地理與社會系統中的生命處境。洪辰煊、Posak Jodian與阮柏遠則透過集體參與與共感事件，重新討論「合唱」如何在當代生成。

圖書館與通信分隊展演空間則聚焦冷戰與美軍基地在亞洲留下的痕跡。謝德慶《改變：1969-1973》與陳來興的社會抵抗形成對照；許哲瑜與陳琬尹《加速器》則回溯殖民時期的科學基礎設施與祕密武器研究背景。何銳安在新加坡與全球城市、智慧城市、智慧國家之間來回辯證，越南藝術家阮英俊則以植物做為「活檔案」的創作，也進一步擴展對地緣政治與遷移經驗的討論。

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