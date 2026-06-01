【自由副刊】 李紹基／來自湖心的熱度

圖◎李紹基

文．圖◎李紹基

這一次琵琶湖之行，我選了位處於湖畔西南邊的滋賀縣大津市住宿，因為這個城市的飯店大部分都靠近湖邊，為了提高對遊客的吸引力，飯店房間偌大的落地窗戶都盡量面向湖景，客人大清早醒來，拉起窗簾，遼闊湖光便即映入眼簾。可能因為時值冬末，大廈之間的隙縫吹來刺骨的空氣，把人們都趕進了點起暖爐的餐廳與商店，因此不論早晚，琵琶湖邊散步的人都不多。

我早晚都會隔著窗看一陣子琵琶湖，那裡湖面平靜，船隻不多，看不見船舶頻繁地在湖上行走。不見喧囂，只見肅殺，留下冒著寒天還要辛勤捕魚的點點海鷗。

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打開網上地圖，看見湖泊的面積頗寬，但到現在走近湖邊實地考察，卻發覺它沒有印象中的廣闊。幾乎從湖面周邊的任何一點望湖景，都不會有一望無際之感，因為對面湖岸連綿起伏的山峰總會在海平線的邊際橫躺著，連接冬天灰白的天空與海平面。

琵琶湖的形狀絕不是一個乖巧的圓形，反而呈一條帶狀，中段帶點彎曲，湖面由南至北的相距較東至南為遠，而且遠很多。修長的湖面，南方的邊陲有一處收窄了地方，向內擠出了一個湖頸位置，看真一點，會覺得湖面形狀根本是一個倒轉的菸斗。菸嘴及口柄部分在湖頸南邊，因此叫南湖，只占湖面整體面積很小部分；斗柄至斗鉢部分則在湖頸北方，占湖泊的大部分，亦順理成章成了北湖。

琵琶湖一帶的地方今稱滋賀縣，古代則稱為近江，因此處與琵琶湖相近，而古人又慣稱體積龐大的湖海為江，因而把這片地方叫做「近江」。此處的人因湖泊之便，以船運互通有無，從中賺取差價，慢慢幹起運輸生意來。他們買賣愈做愈大，由最初的賣藥，發展到後來什麼都賣的百貨事業，連接起京都至北陸及關東一帶的貿易。正因為這一幫商家經營得有聲有色，其善於營商的形象深入人心，其他地方的人統稱近江出身的生意人為「近江商人」。大型百貨公司高島屋、跨國藥業曼秀雷敦的創業者都是「近江商人」。

近江商人做生意有「三方好」的宗旨：一為對賣方好，賣方要有錢賺；二為對買方好，買方要購得所需；三為對世間好，這宗交易能對社會產生貢獻。

即是說：「我可以從客官口袋拿錢到自己口袋，但首先要滿足客官所需，也要貢獻社會福祉，到三方面都稱善，那麼我賺的錢才算合情合理。如有一方說不，那我一毛錢也不賺，錢乖乖留在客官口袋吧。」這種重視交易能為各方帶來福利的想法，是做大生意的人才有的胸襟，這幾項宗旨因而為人稱道，成了近江商人行走商界數百年的金漆招牌。

說到底，其實「三方好」就是一種融合商道與道德追求的儒商的精神，在東方世界是經營生意的王道。當中的理念跟19世紀末的日本現代企業之父──澀澤榮一晚年所提倡的「經濟道德合一論」、「義利合一論」可謂不謀而合。

近江商人可謂高瞻遠矚，因為這份對三方有利的堅持，是一種關係上的平衡，持續的平衡才有利各方發展，令生意長做長有。後代能繼承這種想法，也必定能把家族的事業流傳下去，難怪近江商人能和京阪商人一樣受人稱頌。

圍繞琵琶湖有很多城鎮，我不會稱它們為城市，因它們的規模都不大，似鄉鎮多於似都市，近江八幡是其中的一個小鎮，也是一個水鄉。

近江八幡，在古代卻一點也不小，自古已是近江地方經濟重鎮，我曾在那裡逗留了一個下午，到過八幡山山頂。

那裡自古已是琵琶湖東岸貨運最頻繁的水鄉，有多條連貫琵琶湖和近江八幡湖畔位置的網狀水道。在八幡山上，可望見右邊是古時八幡山城遺跡，遺跡前面有運河橫貫整個小鎮，直通琵琶湖。那條運河就是八幡堀，古時是護城河，由豐臣秀吉外甥豐臣秀次當八幡山城城主時所建，本來目的為戰略需要，後來竟變成當地人的發展運河經濟的交通要道。

湖水占了滋賀縣六分之一的面積，它的存在本身為當地農業帶來幫助，而它更大的作用，是連結位處湖邊的多個城市。水運比陸運快捷，走水路能運送的貨量也更多更便宜，而且它變相把湖邊多個城市集結成一個龐大的市場，令滋賀的經濟有力和京阪以至江戶一較長短，因此廣闊的湖面，加上近江八幡四通八達的運河，是滋賀的近江商人發展經營網絡最好的後盾。

北陸道、東山道、東海道，多條主要幹道在近江八幡交疊，促進了北陸、京阪和東京之間的貿易往來，琵琶湖的水運航道是最便利的連接路線，東西南北貨運都要靠琵琶湖邊的近江商人去拉線串連。位處於琵琶湖東南側的近江八幡，交通便利，地勢平坦，又有運河連接城市的要道，而且它的位置正正坐落在整個近江市場跟外面市場的連接點上，方便貨物的集散，因此成為近江商人的基地。近江商人成為方便各方商人建立交易網絡的中介重鎮，而憑藉地域上的優勢，近江八幡亦成為串連關東關西兩邊生意的運輸要衝，熱鬧繁榮一時。

市內的日牟禮八幡宮供奉的主神本來是位武神，自平安時代起，專保祐武士於戰事中得勝歸來。到江戶時代，由於參拜的善信都不打仗了，變成了商人，武神便順應所求轉了職，放下武士刀，提起算盤保祐起人們生意興隆來。此段因緣仍可體現此地的宗教文化發展，與近江商人密不可分的關係。但隨著現代交通工具與網絡的發展，解決了以前地理上的限制，近江八幡的地利優勢便慢慢淹沒在歷史的河流中。

如遊客到過八幡宮參拜後，欲飽覽近江八幡的水鄉美景，方法有二，一是乘船，二是登山，但不少人都是聰明的成年人，不做選擇，兩者都要。原因是登山纜車和乘小船的碼頭都在八幡山腳，兩者靠得很近。因此先登山後遊河可也，先遊河後登山亦可也。

遊八幡堀，如適逢春天四至五月時候，河邊的櫻花盛開，便能浪蕩於曲折的粉色水道中。那正是琵琶湖八景之一，稱為「近江八幡之春」。可惜我到當地時是冬天，遊河風太冷了，所以我選了登山。登上八幡山頂，極目遠望，可以看見平原，還有田地，運河把田地和琵琶湖連接，那裡沒有現代化的混凝土高樓，平房都戴起舊式木造屋頂，好像把古代的水鄉景致保存下來，景觀比在酒店望湖來得有情味。水城被腳下蒼翠的山河環抱，看不見當年做為商業網絡要衝的痕跡，五光十色的市況彷彿已離開這地方很久了。

山頂圍欄上掛有燈飾，每盞燈上均套上和紙燈罩，罩上貼上不同顏色的枯葉做為點綴。它們的設計自然簡約，看得出製作者的用心。紅黃燈飾在山景前飄盪，讓我想起上山前遇上的那位計程車司機。

話說我當天走出近江八幡JR車站時，已過了午後三時半，由於是冬天，日照較短，只見天色已漸暗，心知時間倉卒，不能在這市內漫遊，便拿定主意只登山看景，於是便毫不猶豫向計程車車站走去，準備驅車到登山纜車站。

走近排頭位的黃色車子，司機已站在車門前等候客人，一見我向他走來，便立即幫我打開後座的車門。他向我說了一聲：「Welcome！」原來他已一眼認出我是外國人。

登車後，我跟他說我想到纜車站。

「OK。」司機用沾上日語腔調的英語回應。

車子走出車站，轉出大路時，他跟我說：「現在已近黃昏，下山的末班纜車將於五時正開出，我不如開快一點，那麼你應能趕及乘坐四時正的班次上山，好嗎？」我說那當然好，他又說了聲：「OK。」接著便聽到加快的引擎聲。

車子開得很快，總能趕及通過前面將轉紅的交通燈。計程車飛馳的同時，司機很熱心地向我介紹近江八幡的歷史和風景。他真的很熟悉這裡的路況，能夠只用單手抓著軚盤，空出另一隻手指向路上風景，滔滔不絕向我介紹，手指和嘴巴完全沒有停過。

他有時說著日式英語，有時又不自覺地說起日語，但不論是英語還是日語，他都說得眉飛色舞，看得出他很想與我分享這個地方的美好。

車子到達纜車站時，還有八分鐘左右才到四時，我正想遞車費給司機，但我卻見他開門下車，沒伸手要錢，只留下三聲：「Wait，Wait，Wait。」

他招手叫我下車跟著他，我便隨著他的背影走進纜車站。司機脫下帽子，走進車站的售票處，告知車站職員要買登山纜車的票，之後示意我付費取票。到我的手接過車票後，他才露出滿足的微笑，收取計程車的車資，上車前又向我交代下山的纜車會在五時正開出，並說：「One hour，Hurry。」

他對我這個只有一面之緣的過客，付出足以淹浸我的誠摰，那實在超出微薄車資的價值。我以後回想近江八幡，都會喚起他拋下拿著車資的我，快步走向纜車站的畫面。我想當中的過程，司機和我都是滿意的，而且車子裡一來一回的日語和英語，聽起來也是滿快樂的。

「三方好」並非商人專利，我在當地人身上也體會得到這「三方好」的底蘊，他們服務的體貼與盡責還透現著這美好的傳統，相信已成為做人的原則。「三方好精神」彷彿已化成水的溫度，鑽進湖水的深處，流傳到近江人的血液中。近江有此底力，就算現在沒以前繁華，生意亦沒以前做得蓬勃，但未來亦一定令這個地方在其他方面有所發展。近江人在交易中所付出的熱誠，定能傳遞給對方，讓人看到「三方好」的傳統，生意上的關係一定能延續。

琵琶湖這個地方歷史名勝雖多，但我發覺令我留下最深刻印象的，居然不是琵琶湖的淒冷山水，也不是近江八幡的水鄉舊情，反而是一個帶點老態的近江人，那個坐在老舊的計程車駕駛席上，日語腔調散發熾熱水溫的清癯背影。●

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